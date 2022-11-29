Карпин о невызове Тюкавина в сборную: «Он играет в основе «Динамо»? Нет. Какие ко мне вопросы?»

высказался о вызове игроков в сборную России.

– Вашими персональными хейтерами становятся Зарема Салихова, а также агенты Полина Лельчук и . Все они намекают или открыто говорят, что в сборную России приглашают футболистов, чтобы им поднять трансферную стоимость.

– Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чем-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную.

Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать?

Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе , чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы? Задайте им конкретный вопрос.

– Люди иногда уходят от ответа.

– Просто кто-то что-то вбросил, а мы должны гадать? Если имена не называют, то вообще не надо обращать на это внимание.

– Оно так не работает. Если агенты наезжают на сборную, то мы не должны это игнорировать. Пускай даже эти наезды с недосказанностью.

– Тогда просто у меня об этом не спрашивайте. Без фамилий говорить не имеет смысла. Кого вообще надо было вызвать? Те, кто плюс-минус выделяется в – все в сборной. Либо в главной, либо в молодежной.

– Я сейчас открыл список бомбардиров. Из топ-4 россиян не вызван только Полоз. Почему не взяли его? Вы же тянете игроков «Ростова».

– Ему 30+ лет. Ну и чтобы его трансферную стоимость не поднимать, конечно (смеется), – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».