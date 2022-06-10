Глава Польского футбольного союза об отказе от игры с Россией: «Должны были это сделать. Сейчас соперничество с российскими командами недопустимо»

Глава Польского футбольного союза прокомментировал отказ от матча с Россией.

Ранее сборная Польши отказалась играть со сборной России в стыках . После отстранения России поляки попали в финал стыков, где обыграли Швецию и вышли на чемпионат мира.

– отказалась играть против России в очень важном матче. Насколько тяжело вам далось это решение и почему вы так поступили?

– Это было непросто, но бывают случаи в жизни, когда нужно принимать такие решения. Мы рисковали, но это полностью соответствует настроениям в нашем обществе. Мы чувствовали, что это решение от нас ждут не только болельщики. Но это то, что мы должны были сделать.

Вместе с несколькими федерациями других стран нам удалось выработать общую позицию, что мы не намерены играть с Россией, даже если она выступит под другим флагом и без гимна. ФИФА – это огромная организация с большими традициями, где встречаются разные взгляды.

– Андрей Шевченко говорил, что Роберт Левандовски – один из тех спортсменов, кто больше всего поддерживает Украину. Откуда у вашего звездного футболиста такая активная гражданская позиция?

– – лучший игрок мира, а вместе с тем он прекрасно понимает наших соотечественников и знает, чем мы живем каждый день. И это несмотря на то, что он играет за границей в «Баварии».

Таким образом Роберт представляет все наше общество не только на футбольном поле, где прославляет Польшу, но и берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире. Равно как и поляки, которые сразу начали помогать нашим соседям.

– Какова ваша позиция по санкциям против российского спорта? Достаточно ли дисквалифицировать сборную России из Лиги наций на один сезон, а российские клубы на один год из еврокубков? Реально ли РФС исключить из состава и УЕФА?

– Эти решения находятся в компетенции соответствующих органов. Мы считаем, что в нынешней ситуации любое соперничество с командами из России недопустимо, – сказал Цезарий Кулеша в интервью Tribuna.com.