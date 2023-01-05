«Наполи» последним в топ-5 лиг потерпел первое поражение в чемпионате – от «Интера» в 16-м туре

«Наполи» потерпел первое поражение в этом сезоне Серии А.

Команда Лучано Спаллетти уступила « » в 16-м туре чемпионата Италии (0:1). До этого у неаполитанцев были только 13 побед и 2 ничьих в рамках текущего сезона лиги.

До сегодняшнего дня « » был последним клубом из топ-5 европейских лиг, ни разу не проигравшим в чемпионате-2022/23.

Следующий матч в рамках Серии А команда Спаллетти проведет 8 января – против «Сампдории».