«Наполи» последним в топ-5 лиг потерпел первое поражение в чемпионате – от «Интера» в 16-м туре

Теги Интер Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» потерпел первое поражение в этом сезоне Серии А. 

Команда Лучано Спаллетти уступила «Интеру» в 16-м туре чемпионата Италии (0:1). До этого у неаполитанцев были только 13 побед и 2 ничьих в рамках текущего сезона лиги.

До сегодняшнего дня «Наполи» был последним клубом из топ-5 европейских лиг, ни разу не проигравшим в чемпионате-2022/23. 

Следующий матч в рамках Серии А команда Спаллетти проведет 8 января – против «Сампдории». 

15 комментариев

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Владимир Сказочный
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Армяне лучше чем грузины.
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Кеды и бутса
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giant
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Им ещё и с Юве играть в первом круге
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kaka10
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Ещё весны нет, а Наполи уже плывёт
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Dima
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Это не могло тянуться вечно. У наполи были матчи в которых они не заслуживали даже ничьи, но при этом побеждали....
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Игорь Новиков
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Ответ King_X
Сбила пауза на ЧМ чёткий ход неаполитанцев Но надеюсь, это разовая осечка Тем более, кроме поляка никто из Наполи на мундиале не играл, в конце сезона должно помочь/сил побольше должно быть
У них на ЧМ особо никто не играл. Идеальная ситуация для подготовки. А они продули.
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Левая бровь Анчелотти
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Ну что, для юве ситуация все лучше! Может скудо возьмём, слабо верится, но все же!
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corazón blanco
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Интер сегодня на две головы были сильнее, если бы не Лукаку и Ди Марко, счет был бы неприличным.
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Streetbor
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Наполи наиграл на свой разгром, счёт и близко не по игре. Интер много транжирил..
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Андрюха с района
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Ничего удивительного) Наполи играл против великого итальянского клуба) Наполи еще пока далеко до такого уровня)
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Гегенпрессинг Рангника
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Ничего не показал Наполи. Чемпионом будет команда из Милана
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Buharoid
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Интер на классе разобрал. Очень уверенная игра, по моментам на разгром наиграли.
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Kiryl Olshewski
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Наполи в атаке был никакой, хвича вроде старался, но ничего у парня не вышло... Перекрыли весь воздух. Осимхен, к сожалению был вообще не заметен, моменты порол, был медленным и не успевал
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King_X
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Сбила пауза на ЧМ чёткий ход неаполитанцев
Но надеюсь, это разовая осечка

Тем более, кроме поляка никто из Наполи на мундиале не играл, в конце сезона должно помочь/сил побольше должно быть
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Давид Agabekyan
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Абсолютно заслуженная победа. Кроме момента в конце Наполи ничего не создал. Интер своим прессингом съел всю атаку Наполи.
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