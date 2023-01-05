Хавбек «Интерсити» Сольдевила сделал хет-трик в матче с «Барсой». Команда из 3-й лиги Испании трижды отыгралась
Полузащитник «Интерсити» сделал хет-трик в матче с «Барселоной».
Команды встречаются в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Основное время закончилось со счетом 3:3. Все голы команды из третьего дивизиона Испании забил Ориоль Сольдевила – он трижды сравнял счет, ответив на голы Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Рафиньи Диаса.
Все мячи 21-летний футболист забил во втором тайме.
Сольдевила проводит 21-й матч в текущем сезоне. На его счету 5 голов и две результативные передачи.
Да Вы , батенька , оптимист !
За что , интересно, его поперли из Бирмингема ?
Полностью его зовут Oriol Soldevila Puig.
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Пуч жестоко мстит за многолетние унижения )))
Барселона с таким составом должна выигрывать в основное время такого соперника, при всем уважении к ним, и не играть так расхлябанно.