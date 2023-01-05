Хавбек «Интерсити» Сольдевила сделал хет-трик в матче с «Барсой». Команда из 3-й лиги Испании трижды отыгралась

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Ориоль Сольдевила Интерсити Футбол

Полузащитник «Интерсити» сделал хет-трик в матче с «Барселоной». 

Команды встречаются в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Основное время закончилось со счетом 3:3. Все голы команды из третьего дивизиона Испании забил Ориоль Сольдевила – он трижды сравнял счет, ответив на голы Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Рафиньи Диаса. 

Все мячи 21-летний футболист забил во втором тайме. 

Сольдевила проводит 21-й матч в текущем сезоне. На его счету 5 голов и две результативные передачи. 

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33 комментария

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Егор унижает Смолина
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Ответ OldRedWhite
Только алкоголь 🥃
Неее, это к финалу ЛаЛиги
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OldRedWhite
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Ответ Егор унижает Смолина
Скорее матч у болельщиков Барселоны, ибо мне придется купить дофига и больше валидола
Только алкоголь 🥃
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Егор унижает Смолина
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Ответ barca13
Надеюсь снимут Хави не дожидаясь конца сезона, абсолютно никчемный тренер
Надо конца сезона дождаться и посмотреть на итоги
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Егор унижает Смолина
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Ответ OldRedWhite
Это у Хави матч жизни )))
Скорее матч у болельщиков Барселоны, ибо мне придется купить дофига и больше валидола
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OldRedWhite
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Ответ Егор унижает Смолина
Чел матч жизни проводит
Это у Хави матч жизни )))
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OldRedWhite
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Ответ Криштиану Роналду
Хави пора обратно в Катар
А были какие-то сомнения ?
Да Вы , батенька , оптимист !
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OldRedWhite
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Ответ Vinnipukh Vinni
Не упомянуто главное. Полностью его зовут Oriol Soldevila Puig. https://www.sports.ru/tags/161098565/ Пуч жестоко мстит за многолетние унижения )))
Игрок Сборной Испании в своей категории …
За что , интересно, его поперли из Бирмингема ?
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barca13
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Надеюсь снимут Хави не дожидаясь конца сезона, абсолютно никчемный тренер
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Арсений Жиленко
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Ответ mqh9pzrxgf
У кринжа побед в лч больше чем у барсы)
5:5-больше?
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Вадим Дзахоев
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Не преуменьшаю заслуг Интерсити, но Барса, играя почти основным составом... Больно наблюдать за всем этим
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corazón blanco
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Отличную игру демонстрирует воспитанник Барселоны, заявка на возвращение)
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Dark.Babysitter
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Фати домучил атаку)
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Водяра
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Ещё только 4 Января но Хави намечает на Физрук Года.
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danik 258808
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Он ещё и воспитанник барсы вроде как
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Dark.Babysitter
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Барса мозго**ством занимается)
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Vinnipukh Vinni
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Не упомянуто главное.
Полностью его зовут Oriol Soldevila Puig.
https://www.sports.ru/tags/161098565/

Пуч жестоко мстит за многолетние унижения )))
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Маноло Санчи́с
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Забавно, что он ещё и воспитанник Ла Масии, оказывается)
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dato9248@icloud.com
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Опять Реал купил всех судей!!! Специально дали 3 матча дисквалификации Лёве, чтобы тот пропустил важнейшую игру с Интерсити! Кабинет в деле!!
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Camarão
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Ждем парня в Эспаньоле
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Кукич
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Оказывается Сольдевилла играл в Ла Масти. Потом ушел в английский чемпионшип
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argentinakomandamraz
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Ценник вырос в 120 раз за 120 минут🤣
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Кирилл
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Ответ Alex Miheev
Что тут скажешь - это кубок
Не важно - «кубок» или нет.
Барселона с таким составом должна выигрывать в основное время такого соперника, при всем уважении к ним, и не играть так расхлябанно.
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Сергей Логинов
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Ответ Барсик Юрана
Кринж за полгода 4 забил
Приплетение✔️
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Кирилл Голивец
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А помните был Сольдевилья из Эспаньола, который не смог закрепиться в Амкаре?
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Alex Miheev
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Ответ mqh9pzrxgf
У кринжа побед в лч больше чем у барсы)
И фруктов тоже )
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