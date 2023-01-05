Хавбек «Интерсити» Сольдевила сделал хет-трик в матче с «Барсой». Команда из 3-й лиги Испании трижды отыгралась

Полузащитник « » сделал хет-трик в матче с «Барселоной».

Команды встречаются в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Основное время закончилось со счетом 3:3. Все голы команды из третьего дивизиона Испании забил Ориоль Сольдевила – он трижды сравнял счет, ответив на голы Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Рафиньи Диаса.

Все мячи 21-летний футболист забил во втором тайме.

Сольдевила проводит 21-й матч в текущем сезоне. На его счету 5 голов и две результативные передачи.