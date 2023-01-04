Гендиректор ПАОК об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону: «Впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Сверрир Ингасон Футбол

Гендиректор ПАОК отрицает интерес к защитнику Сверриру Ингасону со стороны клубов Мир РПЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на Ингасона претендуют «Зенит» и «Локомотив».

«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.

Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», – заявил Макис Гагацис.

 

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2 комментария

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ЛоуренсАравийский
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Ванька Карпов как обычно. Никогда такого не было и вот опять
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Давид Agabekyan
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Как и следовало ожидать. Карп опять свои фантазии выложил
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