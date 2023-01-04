Гендиректор ПАОК об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону: «Впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь»
Гендиректор ПАОК отрицает интерес к защитнику Сверриру Ингасону со стороны клубов Мир РПЛ.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на Ингасона претендуют «Зенит» и «Локомотив».
«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.
Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», – заявил Макис Гагацис.
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