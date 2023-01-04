Гендиректор ПАОК об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону: «Впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь»

Гендиректор ПАОК отрицает интерес к защитнику со стороны клубов Мир .

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на Ингасона претендуют « » и « ».

«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.

Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», – заявил Макис Гагацис.