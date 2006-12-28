«Локо» заинтересован в игроках ПАОК Ингасоне и Яннулисе. Их просматривали в понедельник

Защитники ПАОК Сверрир Ингасон и Димитрис Яннулис могут продолжить карьеру в «Локомотиве».
По сообщению Metrosport, в понедельник, 23 декабря, скауты «Локомотива» следили за выступлениями игроков обороны в матче чемпионата Греции с «Атромитосом» и намерены начать переговоры. В этом матче Ингасон оформил дубль.
Ранее 26-летний исландец уже играл в РПЛ: в период с 2017 по 2019 год он выступал за «Ростов».
В этом сезоне Ингасон провел 11 матчей и забил 4 гола, Яннулис – 16 матчей и 3 голевых передачи.