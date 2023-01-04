Найджел де Йонг назначен директором топ-футбола Королевского футбольного союза Нидерландов

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Найджел де Йонг назначен директором топ-футбола Нидерландов.

В среду Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о его назначении на должность. Де Йонг совместно с директором по футбольному развитию Леннардом ван Рюйвеном будет отвечать за разработку и внедрение инновационных технологий в футболе, а также будет выступать контактным лицом для футбольных клубов Нидерландов в этой сфере.

«Работать на этой должности – очень хорошая перспектива, я хочу помочь в развитии нидерландского мужского и женского футбола. Нидерланды всегда стремились к абсолютной мировой вершине. Нынешние таланты и история оправдывают эти амбиции.

Работа в топ-футболе требует определенных знаний и опыта. За карьеру игрока я получил опыт в различных клубах как дома, так и за рубежом, и теперь могу им воспользоваться. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я покинул Нидерланды, но я всегда следил за нидерландским футболом, ощущал себя частью этого. Это большая честь, и я намерен сделать все, что в моих силах», – сказал бывший полузащитник «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов.

4 комментария

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Кокич
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Если набрать "Найджел де Йонг" в гугле, то первая же картинка будет такая:
https://pic.sport.ua/images/news/0/2/127/orig_105505.jpg
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ХавиГави_Паратрупер
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Влетел в кабинет с ноги🤓
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Miller83
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Главное чтоб ногу там не сломал кому-нибудь
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А.Э.РАСИМ
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Голландский топ футбол.
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