Найджел де Йонг назначен директором топ-футбола Королевского футбольного союза Нидерландов

Найджел де Йонг назначен директором топ-футбола Нидерландов.

В среду Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о его назначении на должность. Де Йонг совместно с директором по футбольному развитию Леннардом ван Рюйвеном будет отвечать за разработку и внедрение инновационных технологий в футболе, а также будет выступать контактным лицом для футбольных клубов Нидерландов в этой сфере.

«Работать на этой должности – очень хорошая перспектива, я хочу помочь в развитии нидерландского мужского и женского футбола. Нидерланды всегда стремились к абсолютной мировой вершине. Нынешние таланты и история оправдывают эти амбиции.

Работа в топ-футболе требует определенных знаний и опыта. За карьеру игрока я получил опыт в различных клубах как дома, так и за рубежом, и теперь могу им воспользоваться. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я покинул , но я всегда следил за нидерландским футболом, ощущал себя частью этого. Это большая честь, и я намерен сделать все, что в моих силах», – сказал бывший полузащитник « », « » и сборной Нидерландов.