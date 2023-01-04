«ПСЖ» опубликовал фото Месси, вернувшегося в клуб после ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу фото Футбол

«ПСЖ» сообщил о возвращении Лионеля Месси в расположение клуба.

В среду аргентинский футболист приехал тренировочный центр парижан и встретился с партнерами по команде.

Месси вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины одержала победу.

Ранее сообщалось, что Лионель может сыграть в следующем матче Лиги 1, когда «ПСЖ» 11 января встретится с «Анжером».

Фото: @PSG_inside

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64 комментария

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Константин Симкин
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Ответ Sergio666
Странного, что в голове нет серого вещества
И это объективно)
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Evgueniy
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Ответ aidos_1979
Король вернулся)
Атец)
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moldfan
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Да какой он король. Всю жизнь на одном континенте... Для меня он не будет лучшим, пока не выиграет Азиатскую Лигу Чемпионов или Томбо Йомбо Африкан Кап...
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Oleg
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Ответ Только Крылья
Так я и не спорю! ))
Вот и договорились)
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Toni_Montana
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Ответ Зелёный гопник
Месси > Роналду
Небо голубое
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ymuller
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Ой, опять возвращаться в это дождливое болото, с термосом ходить
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DolJun
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Ответ Футбол_это_жизнь
Я таких умных слов не знаю. Поэтому ничего не понял. Если ты пытаешься скрыть свою сущность за ними - это бесполезно, ибо мы все знаем кто ты)
ну хотя бы честно) всегда прикольно видеть как кто-то пытается прятаться за "все мы", когда чувствует что пишет глупость) извини, пытался объяснить тебе как мог)
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Валерия Асаханова
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Дружба Месси и Неймара драгоценна
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Flavius
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Ответ upuckuH
обязательно матчи против Баварии к просмотру! Лео будет тащить как на ЧМ! Как по сути их можно с Мбапе остановить ?
С Неймаром. Лео тяжело остановить с Неймаром.

Мбаппе без проблем и Аргентина 80 минут держала, и Англия не дала ему сделать ничего все 90 минут. В Лиге 1 мы тоже наблюдали недавно Мбаппе без Неймара и Месси.
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DolJun
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Ответ Sergio666
Странного, что в голове нет серого вещества
я бы не стал заходить так далеко и говорить что у лионеля нет серого вещества в голове. но местному кулес вроде тебя вероятно виднее
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Футбол_это_жизнь
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Ответ DolJun
футьол, открою тебе секрет полишинеля: суть моего нахождения на сайте - это 1. приятно проводить время. пойми уже наконец, я не живу ни в парадигме хейта, ни в парадигме месси-роналду спора, который после чм уже и не спор вовсе. мне просто забавно наблюдать за категоричностью подобных персонажей типа тебя, только и всего)
Я таких умных слов не знаю. Поэтому ничего не понял. Если ты пытаешься скрыть свою сущность за ними - это бесполезно, ибо мы все знаем кто ты)
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TravenS
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Первое фото как будто фотошопом отдаёт)
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Sergio666
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Ответ DolJun
странно что в руках сумка а не кубок мира)
Странного, что в голове нет серого вещества
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Раиль Гайнетдинов
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Ответ Только Крылья
Может, Месси и лучший игрок в истории, но до звания короля ему рано пока. Король - Пеле.
Пеле умер и теперь Месси и есть король 👑⚽️
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upuckuH
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обязательно матчи против Баварии к просмотру!
Лео будет тащить как на ЧМ!
Как по сути их можно с Мбапе остановить ?
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Haci Ceferli
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А про уникальность речи не будет?? Хотя это же не Аль Наср, а всего-то какой-то там ПСЖ
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шампион
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Месси прям как Папай-морячок, без своего чая никуда. Трубка из чемодана торчит.
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Гильяно
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Ответ aidos_1979
Король вернулся)
Король уехал на пенсию в Саудовскую Аравию.
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Vinnipukh Vinni
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Они там ещё чемпионский коридор устроили Месси перед тренировкой.
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Только Крылья
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Лео лучший в истории и это факт! Пеле король, не спорю, теперь трон пуст и его займёт лишь один достойный!
Да я согласен полностью!))
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Только Крылья
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Ответ Oleg
Да пусть звание короля будет у Пеле, тем более королем его никогда глобально фанаты не признавали. Больше боготворили Марадону, потому что видели его игру. Пеле мало кто видел, он миф, который создали футбольные чинуши. Играл за величайшую сборную всех времен и не факт что к триумфу смог бы привести скромную команду, как это сделали Месси и Марадона. Пеле это что то вроде сказочного персонажа, и дело каждого верить в это или нет. Ну а Месси просто величайший игрок. Этого достаточно.
Так я и не спорю! ))
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Oleg
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Ответ Только Крылья
Культурное наследие надо учитывать. Пеле даже в мультфильмах рисовали) да, наверное пиар такой шел (теми же чинушами, да). Но факт остается фактом. Это примерно как Джордан король баскетбола, который задавал моду. Джеймс не хуже по статистике, где то и лучше. Но король Джордан. Персофаны могут спорить, доказывать обратное, молча минусовать, но факт останется фактом. Звание короля Месси получит только спустя годы. И то не факт. Даже в статусе лучшего игрока в истории, с чем сложно не согласиться Короче, нужно просто время и переоценка всего) че вы все так негативите сразу?)
Да пусть звание короля будет у Пеле, тем более королем его никогда глобально фанаты не признавали.
Больше боготворили Марадону, потому что видели его игру.
Пеле мало кто видел, он миф, который создали футбольные чинуши.
Играл за величайшую сборную всех времен и не факт что к триумфу смог бы привести скромную команду, как это сделали Месси и Марадона.
Пеле это что то вроде сказочного персонажа, и дело каждого верить в это или нет.

Ну а Месси просто величайший игрок. Этого достаточно.
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Константин Симкин
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Ответ psixyec
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Твой кошмар вернулся
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Только Крылья
Культурное наследие надо учитывать. Пеле даже в мультфильмах рисовали) да, наверное пиар такой шел (теми же чинушами, да). Но факт остается фактом. Это примерно как Джордан король баскетбола, который задавал моду. Джеймс не хуже по статистике, где то и лучше. Но король Джордан. Персофаны могут спорить, доказывать обратное, молча минусовать, но факт останется фактом. Звание короля Месси получит только спустя годы. И то не факт. Даже в статусе лучшего игрока в истории, с чем сложно не согласиться Короче, нужно просто время и переоценка всего) че вы все так негативите сразу?)
Лео лучший в истории и это факт! Пеле король, не спорю, теперь трон пуст и его займёт лишь один достойный!
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Булат Гайфеев
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В вытрезвитель на пару дней и будет готов!)
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