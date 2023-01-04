«ПСЖ» опубликовал фото Месси, вернувшегося в клуб после ЧМ-2022
«ПСЖ» сообщил о возвращении Лионеля Месси в расположение клуба.
В среду аргентинский футболист приехал тренировочный центр парижан и встретился с партнерами по команде.
Месси вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины одержала победу.
Ранее сообщалось, что Лионель может сыграть в следующем матче Лиги 1, когда «ПСЖ» 11 января встретится с «Анжером».
Фото: @PSG_inside
Мбаппе без проблем и Аргентина 80 минут держала, и Англия не дала ему сделать ничего все 90 минут. В Лиге 1 мы тоже наблюдали недавно Мбаппе без Неймара и Месси.
Лео будет тащить как на ЧМ!
Как по сути их можно с Мбапе остановить ?
Больше боготворили Марадону, потому что видели его игру.
Пеле мало кто видел, он миф, который создали футбольные чинуши.
Играл за величайшую сборную всех времен и не факт что к триумфу смог бы привести скромную команду, как это сделали Месси и Марадона.
Пеле это что то вроде сказочного персонажа, и дело каждого верить в это или нет.
Ну а Месси просто величайший игрок. Этого достаточно.