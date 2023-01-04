«ПСЖ» опубликовал фото Месси, вернувшегося в клуб после ЧМ-2022

« » сообщил о возвращении в расположение клуба.

В среду аргентинский футболист приехал тренировочный центр парижан и встретился с партнерами по команде.

Месси вернулся в Париж после 10-дневного отпуска, предоставленного ему после завершения ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины одержала победу.

Ранее сообщалось, что Лионель может сыграть в следующем матче Лиги 1, когда «ПСЖ» 11 января встретится с «Анжером».

Фото: @PSG_inside