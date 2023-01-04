У Азара ни одной попытки удара и удачной обводки в матче с «Касереньо» из 4-го дивизиона. Он сыграл 68 минут

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Эден Азар Касереньо Футбол

Эден Азар не отметился результативными действиями в матче Кубка Испании.

«Реал» победил команду «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в игре 1/16 финала.

Бельгийский хавбек вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.

За выделенное время на поле Азар не сделал ни одной попытки удара по воротам, а также не совершил ни одной удачной обводки и ни одной успешной подачи.

Азару удалось выполнить один ключевой пас и выиграть одно единоборство из трех.

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24 комментария

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rigobersong
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Ответ almatbarsa
Коутиньо обошелся в 120+40 и не факт что Барса все бонусы заплатила, а вот Азар обошелся именно в 160 судя по процентам которые получали молодежные клубы в которых он играл
Коутиньо - Реал 5-1, Коутиньо-МЮ 3-0, Коутиньо - Севилья в финале 5-0. Если не был травмирован играл хорошо, как к игроку к нему нет вопросов, отличный и порядочный бвл малый, а не гнилой озар за 160 мультов:)
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Max Semenik
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Ответ Растиньяк
А сколько ему там еще по контракту?)
Если верить Трансфермаркту - то до 2024. Его агент, наверно, сейчас от смеха помирает каждый раз, когда Азар выходит на поле.
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almatbarsa
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Ответ Мишка Ляшенко
Даже если вычесть продажу за «какие-то деньги» - трансфер Коутиньо все равно обошёлся дороже, чем Азар. Так что, слабо пошутил, но ты старался, респект
Коутиньо обошелся в 120+40 и не факт что Барса все бонусы заплатила, а вот Азар обошелся именно в 160 судя по процентам которые получали молодежные клубы в которых он играл
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Растиньяк
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А сколько ему там еще по контракту?)
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M93
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Ответ Геннадий Чеботарев
А Пеле все свои 1200+ голы забил на таких газонах и показывал чудеса техники. А Азар перешёл в лучший клуб мира с бигмаком.
Безусловно одни гамбургере всему виной, а не Менье и игрок Алавеса, без мозгов влетавшие в Азара. Именно эта травмы сделали Азара хроником, а не булочки. Булочки он и в Челси ел в межсезонье и это ему не мешало.
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Геннадий Чеботарев
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Ответ M93
В чем смысл новости? Потроллить Азара? Так тогда с таким успехом можно троллить весь Реал. Для техничных игроков игра на таком низкокачественном газоне большая проблема и они могут показывать даже половину уровня своего мастерства. Там мяч нормально продвигать не получалось, о каком дриблинге речь?! У всего Реала за весь матч 7 ударов, но нужно постить новости про Азара.
А Пеле все свои 1200+ голы забил на таких газонах и показывал чудеса техники.
А Азар перешёл в лучший клуб мира с бигмаком.
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VuNePonimaete
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Болелы Мадрида постоянно прикатывались над Коутинью, но Барса смогла за него выручить хоть какие-то деньги. А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))
Да, это факт. Но вы теперь этим "трофеем" будете гордиться, вместо 4-0?)
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El_Russo
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Болелы Мадрида постоянно прикатывались над Коутинью, но Барса смогла за него выручить хоть какие-то деньги. А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))
Азар зато не участвовал в изнасиловании команды, которой принадлежит) Ну, а в целом, ты прав, конечно же. Игра Азара-мрак полнейший 🤦‍♂️
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corazón blanco
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Ответ Машина Мощная
я рад был что реал его взял. я еще очень хотел чтобы они взяли Погбу))
И к чему Вы сейчас проявляете злорадство к Эдену? Или это из-за клубных пристрастий?
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Мохнатый55
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Ответ Andry 72
Не знаю никого,кто бы так резко деградировал по игре после перехода,из Топ уровня - в полную беспомощность
Посмотрим вскоре на новичка саудовской Победы.
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Мохнатый55
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Ответ Мишка Ляшенко
Даже если вычесть продажу за «какие-то деньги» - трансфер Коутиньо все равно обошёлся дороже, чем Азар. Так что, слабо пошутил, но ты старался, респект
У Коутиньо хоть какая-то более-менее пристойная статистика за Барсу. А вот у Азара просто мрак. Так что именно Эден является худшим трансфером в истории.
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Машина Мощная
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я рад был что реал его взял. я еще очень хотел чтобы они взяли Погбу))
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Andrey Kutashov
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Болелы Мадрида постоянно прикатывались над Коутинью, но Барса смогла за него выручить хоть какие-то деньги. А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))
Вернётся в Челси за 30+ миллионов
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Мишка Ляшенко
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Болелы Мадрида постоянно прикатывались над Коутинью, но Барса смогла за него выручить хоть какие-то деньги. А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))
Даже если вычесть продажу за «какие-то деньги» - трансфер Коутиньо все равно обошёлся дороже, чем Азар. Так что, слабо пошутил, но ты старался, респект
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Andry 72
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Не знаю никого,кто бы так резко деградировал по игре после перехода,из Топ уровня - в полную беспомощность
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Bolvan
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Ответ M93
В чем смысл новости? Потроллить Азара? Так тогда с таким успехом можно троллить весь Реал. Для техничных игроков игра на таком низкокачественном газоне большая проблема и они могут показывать даже половину уровня своего мастерства. Там мяч нормально продвигать не получалось, о каком дриблинге речь?! У всего Реала за весь матч 7 ударов, но нужно постить новости про Азара.
Хорошему танцору яйца мешают
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
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Азар - самый странный и непонятный регресс в футболе на моей памяти. Никто так резко и так стремительно не регрессировал до этого.
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Bolvan
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Давно надо было его сливать из клуба
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Cevin Cigan
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Азар - иди домой......................
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M93
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В чем смысл новости? Потроллить Азара? Так тогда с таким успехом можно троллить весь Реал.

Для техничных игроков игра на таком низкокачественном газоне большая проблема и они могут показывать даже половину уровня своего мастерства. Там мяч нормально продвигать не получалось, о каком дриблинге речь?! У всего Реала за весь матч 7 ударов, но нужно постить новости про Азара.
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ololoshkin
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Легенда Реала
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Barca, Liverpool_forever
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Болелы Мадрида постоянно прикатывались над Коутинью, но Барса смогла за него выручить хоть какие-то деньги.
А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))
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LIBerly
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А как он в Челси играл...
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Mega• Battman
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Я бы тоже так смог. С такими партнерами и против какой то касельи даже футболисты медиалиги смогут сыграть
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