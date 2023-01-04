У Азара ни одной попытки удара и удачной обводки в матче с «Касереньо» из 4-го дивизиона. Он сыграл 68 минут
Эден Азар не отметился результативными действиями в матче Кубка Испании.
«Реал» победил команду «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в игре 1/16 финала.
Бельгийский хавбек вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.
За выделенное время на поле Азар не сделал ни одной попытки удара по воротам, а также не совершил ни одной удачной обводки и ни одной успешной подачи.
Азару удалось выполнить один ключевой пас и выиграть одно единоборство из трех.
А Азар перешёл в лучший клуб мира с бигмаком.
Для техничных игроков игра на таком низкокачественном газоне большая проблема и они могут показывать даже половину уровня своего мастерства. Там мяч нормально продвигать не получалось, о каком дриблинге речь?! У всего Реала за весь матч 7 ударов, но нужно постить новости про Азара.
А вот это полено даже задаром никто уже не заберет…)))