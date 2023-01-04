У Азара ни одной попытки удара и удачной обводки в матче с «Касереньо» из 4-го дивизиона. Он сыграл 68 минут

не отметился результативными действиями в матче Кубка Испании.

« » победил команду «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в игре 1/16 финала.

Бельгийский хавбек вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.

За выделенное время на поле Азар не сделал ни одной попытки удара по воротам, а также не совершил ни одной удачной обводки и ни одной успешной подачи.

Азару удалось выполнить один ключевой пас и выиграть одно единоборство из трех.