Ивич расторг контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. Сообщалось, что он возглавит «Краснодар»

« » из Тель-Авива объявил о расторжении контракта с главным тренером .

Решение об уходе 45-летнего серба из израильского клуба принято по взаимному согласию.

Ивич возглавил «Маккаби» в июне 2022 года, контракт был рассчитан до 30 июня 2024-го.

Также тренер известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

Ранее стало известно, что Ивич возглавит « ». Стороны обсуждают контракт по схеме «2+1».