Рэшфорд забил в 4-м подряд матче «МЮ». У него 7 голов в 17 играх сезона АПЛ
Маркус Рэшфорд продлил голевую серию в «Манчестер Юнайтед».
Нападающий манкунианского клуба отметился забитым мячом во втором тайме матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).
Этот гол позволил 25-летнему англичанину продлить свою голевую серию до четырех игр подряд.
Ранее Рэшфорд отличался во встречах с «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0).
В активе нападающего стало семь забитых мячей в 17 матчах чемпионата Англии. Рэшфорд является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед».
Весь мир над нашем кринжем уже смеется:)