Рэшфорд забил в 4-м подряд матче «МЮ». У него 7 голов в 17 играх сезона АПЛ

продлил голевую серию в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий манкунианского клуба отметился забитым мячом во втором тайме матча 19-го тура против « » (3:0).

Этот гол позволил 25-летнему англичанину продлить свою голевую серию до четырех игр подряд.

Ранее Рэшфорд отличался во встречах с «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

В активе нападающего стало семь забитых мячей в 17 матчах чемпионата Англии. Рэшфорд является лучшим бомбардиром « ».