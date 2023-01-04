Рэшфорд забил в 4-м подряд матче «МЮ». У него 7 голов в 17 играх сезона АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд продлил голевую серию в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий манкунианского клуба отметился забитым мячом во втором тайме матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

Этот гол позволил 25-летнему англичанину продлить свою голевую серию до четырех игр подряд.

Ранее Рэшфорд отличался во встречах с «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0).

В активе нападающего стало семь забитых мячей в 17 матчах чемпионата Англии. Рэшфорд является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед».

31 комментарий

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maxromanov84@mail.ru
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Страшно представить где будет МЮ без голов Роналду и кто будет их забивать. Помните такие высеры? Это МЮ ещё без профильного форварда играет. У пешехода и его фанатов печальные времена, зато скоро посмотрите на аль халяль
Ну честно-говоря, МЮ никогда не славился одним игроком.. это всегда сбитая команда была…с победами и поражениями…
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tuneyadetz
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Ответ 1CEMAN
Какой ещё фрукт?
Сочный
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Артём Алиев
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Ответ Vova Apilat
Что попало. Сколько тебе лет? 12? И это я не хочу принизить молодых ребят, просто ты такую чушь несёшь. Ну да, последнее время играл плохо, да несёт чушь и ведёт себя омерзительно, но он не пешеход и про хахляль это вообще не шутка , а уровень интеллекта
Ты одарённый ?)
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1CEMAN
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Фрукт отнимал питательные вещества🤭
Какой ещё фрукт?
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Vova Apilat
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Страшно представить где будет МЮ без голов Роналду и кто будет их забивать. Помните такие высеры? Это МЮ ещё без профильного форварда играет. У пешехода и его фанатов печальные времена, зато скоро посмотрите на аль халяль
Что попало. Сколько тебе лет? 12? И это я не хочу принизить молодых ребят, просто ты такую чушь несёшь. Ну да, последнее время играл плохо, да несёт чушь и ведёт себя омерзительно, но он не пешеход и про хахляль это вообще не шутка , а уровень интеллекта
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-3
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Okaka
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Ответ Леонид Ботвинник
Весь секрет успешной игры Рэшфорда заключается в появлении паузы. Скорее всего это заслуга ЭТХ . Раньше Маркус тупо бежал и просто закрыв глаза бил. Сегодня появилась пауза, замах. То чего ему до этого не хватало.
так он форму набрал перед ЧМ, и на самом турнире был хорош, но физрук его игнорил
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Митрандир цвета хаки
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В начале сезона, гелевые, все как один орали что без Рональду МЮ заглохнет, и что неумёха-депутат Рэшфорд не способен забить даже 10 голов за сезон. А оно вон как оказалось….врали ведь!))
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Чуть карьеру Рэшфорда не загубил замыкатель
Фрукт отнимал питательные вещества🤭
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bibendum
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Who needs Ronaldo?
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Goofts
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Чуть карьеру Рэшфорда не загубил замыкатель
А ведь решфорд заиграл без него
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DolJun
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Ответ Velirpa
английский Холланд.
по версии сочувствующих мю так точно) ща будет за золотую бутсу с эрлингом и мбаппе бороться))
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Леонид Ботвинник
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Весь секрет успешной игры Рэшфорда заключается в появлении паузы. Скорее всего это заслуга ЭТХ . Раньше Маркус тупо бежал и просто закрыв глаза бил. Сегодня появилась пауза, замах. То чего ему до этого не хватало.
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rigobersong
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Страшно представить где будет МЮ без голов Роналду и кто будет их забивать. Помните такие высеры? Это МЮ ещё без профильного форварда играет. У пешехода и его фанатов печальные времена, зато скоро посмотрите на аль халяль
🤣🤣🤣

Весь мир над нашем кринжем уже смеется:)
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rigobersong
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Сэр Маркус настоящий лидео и легенда МЮ!:)👀👍
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Mekanych Red Devil
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Голы то будут, главное вовремя просыпаться)
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Alexander Yavriantz
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Молодец, теперь можно наверное дать отдохнуть хотя бы в одной из кубковых игр и поберечь для Сити.
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Predator№7
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Последний раз проиграли с Кринжом в составе))
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atomio
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красава, так держать! стоило гнилому фрукту уйти - так в раздевалке и на поле заново появилась химия между игроками
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Гегенпрессинг Рангника
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Страшно представить где будет МЮ без голов Роналду и кто будет их забивать. Помните такие высеры? Это МЮ ещё без профильного форварда играет. У пешехода и его фанатов печальные времена, зато скоро посмотрите на аль халяль
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QWertY
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Жестко Тен Хаг его прокачал. Дальше больше
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danilevich
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Ответ DolJun
отдайте уже парню футболку с 7 номером, заслужил
Зачем ? Ему отлично идет десятка
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Сергей Иванчук
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Маркус бешеную форму набрал. Привет Майклу Оуэну, кстати, с его комментариями
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Алексей Прядко
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Ответ Алексей Прядко
Депутат тащит неплохо в последней время. Но можно отметить также ещё Бруну и Каземиро.
Последнее*
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red7
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Лишь бы травму не получил
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Алексей Прядко
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Депутат тащит неплохо в последней время. Но можно отметить также ещё Бруну и Каземиро.
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