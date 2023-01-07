Вильярреал — Реал Мадрид: прогноз на матч 07.01.2023, Ла Лига

Испанский чемпионат возобновился перед самым новым годом, команды перед очным поединком успели сыграть по одному матчу. Для мадридского «Реала» он стал единственным в декабре, поскольку во время Чемпионата мира по футболу «сливочные» не проводили даже товарищеские матчи. «Вильярреал», напротив, провел насыщенный ноябрь и декабрь, успел сыграть четыре товарищеских матча и встречу второго раунда в Кубке Короля. Понятно желание руководства и тренерского штаба «Желтой подводной лодки», команда стремиться попасть в еврокубки и накануне встречи с чемпионом страны отстает от «Бетиса», занимающего шестую строчку турнирной таблицы лишь на один балл. Столичному королевскому клубу тоже расслабляться нельзя, по дополнительным показателям его опережает «Барселона». Встреча «Вильярреала» со «сливочными» одна из центральных в туре, ожидается боевой и очень интересной. Пройдет она на Эстадио де ла Серамика, начало в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 2,5

Вильярреал

Рассуждая о лидерах испанской Примеры, все привыкли говорить, в первую очередь, о мадридском «Реале», «Барселоне» или «Атлетико». Между тем есть серьезный второй эшелон команд, которые подпирают эти лидирующие позиции, и это даже не «Валенсия» или «Севилья». За последние восемь лет «Вильярреал» лишь однажды по итогам чемпионата опускался ниже седьмого места, команда практически каждый год выступает в еврокубках и довольно успешно. Скорее неожиданностью будет увидеть ее в середине или во второй половине турнирной таблицы, нежели на том месте, где она находится сейчас. Во время перерыва на мировое первенство «Желтая субмарина» поочередно сыграла с «Фенербахче», «Галатасараем», «Астон Виллой» и «Наполи». Уступив в первом матче, смогла обыграть всех остальных соперников. Затем был не самый простой поединок на Кубок Короля с соперником из Сегунды В, а возобновлять чемпионат пришлось на своем поле с «Валенсией». Пусть «летучие мыши» в последнее время не показывают своего лучшего футбола, но им сейчас тоже нужны победы. Гости усилиями неувядающего Эдинсона Кавани смогли в первом тайме открыть счет, но хозяевам отлично удавались концовки таймов. Под занавес первого Самуэль Чуквуезе счет сравнял, а за четыре минуты до конца основного времени матча Хуан Фойт принес своей команде победу. Результаты последних матчей «Вильярреала» перед вами.

Ла Лига. 31.12.2022, «Вильярреал» — «Валенсия» — 2 : 1

— «Валенсия» — : 1 Кубок Короля. 20.12.2022, «Гихуэло» — «Вильярреал» — 1 : 2

— 1 : Кубок Короля. 12.11.2022, «Санта Амалия» — «Вильярреал» — 0 : 9

— 0 : Ла Лига. 09.11.2022, «Эспаньол» — «Вильярреал» — 0 : 1

— 0 : Ла Лига. 06.11.2022, «Вильярреал» — «Мальорка» — 0 : 2

Факты и цифры

В чемпионате «Вильярреал» за 15 туров пропустил 11 мячей, это второй результат в Примере, лучше только у лидирующей «Барселоны» — 6

Лучшим бомбардиром команды является Алекс Баэна, на его счету 4 забитых мяча

Даниэль Парехо сделал 3 результативные передачи, по этому показателю он лучший в команде

Аргентинец Мануэль Морланес самый недисциплинированный, он лишь трижды выходил на поле, но успел заработать 1 удаление

Реал Мадрид

Футболисты «Реала» в этом году постараются отстоять свой титул, но сделать это будет куда сложнее, чем в прошлом сезоне. «Барселона» при Хави продолжает свое становление, и уже картина в турнирной таблице выглядит так, как и хотели многие нейтральные любители футбола. У двух гегемонов испанского чемпионата одинаковое количество очков, и вновь все будут ждать с нетерпением их очной встречи. Но до нее еще надо дожить, тем более что другие команды оказывают серьезное сопротивление. Матч с «Вильярреалом» в гостях точно не будет легкой прогулкой и потеря очков весьма вероятна. Хозяева провели насыщенный декабрь, находятся в хорошей форме, а о «сливочных» после Чемпионата мира мы можем судить по их единственному поединку, сыгранному накануне нового года против «Вальядолида». Даже команда второй половины турнирной таблицы доставила лидерам немало хлопот. Победу удалось вырвать в самой концовке, когда два точных удара удались Кариму Бензема. Он пропустил из-за травмы мировое первенство, соскучился по футболу и вновь показал свой высокий уровень. Как знать, может его как раз и не хватило французам в финальном поединке против аргентинцев. Теперь эту жажду футбола нужно перенести и на гостевой матч с «Вальядолидом». Представляем вашему вниманию последние результаты команды.

Ла Лига. 30.12.2022, «Вальядолид» — «Реал Мадрид» — 0 : 2

— 0 : Ла Лига. 10.11.2022, «Реал Мадрид» — «Кадис» — 2 : 1

— «Кадис» — : 1 Ла Лига. 07.11.2022, «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» — 3 : 2

— «Реал Мадрид» — : 2 Лига Чемпионов. 02.11.2022, «Реал Мадрид» — «Селтик» — 5 : 1

— «Селтик» — : 1 Ла Лига. 30.10.2022, «Реал Мадрид» — «Жирона» — 1 : 1

Факты и цифры

«Реал Мадрид» является лидером Примеры по забитым мячам, на счету игроков команды 35 голов

В команде лучший по этому показателю Карим Бензема, он забил 7 мячей, на мяч меньше у Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора

Лучший ассистент Родрико, на его счету 4 результативные передачи

Тони Кроос однажды был удален за два предупреждения, он самый недисциплинированный в команде

Прогноз на матч Вильярреал — Реал Мадрид

История встреч команд насчитывает всего 46 поединков. «Вильярреал» лишь в 1998 году появился в элите испанского футбола, но сразу заявил о себе в полный голос. Уже через семь лет команда играла в Лиге Чемпионов. В личных встречах преимущество за «Реалом».

Победы «Вильярреала» — 4

Победы «Реал Мадрид» — 26

Ничьи — 16

Самая крупная победа «Вильярреала» — 3 : 2, 1 : 0

Самая крупная победа «Реал Мадрид» — 5 : 0

Стоит отметить, что последние поединки команд нельзя назвать результативными. Команды не могут забить друг другу на протяжении 180 минут. Пять матчей подряд «Реал Мадрид» не может выиграть в гостях у «Вильярреала», все эти встречи заканчивались вничью. Перед вами результаты пяти последних матчей.

Ла Лига. 12.02.2022, «Вильярреал» — «Реал Мадрид» — 0 : 0

Ла Лига. 25.09.2021, «Реал Мадрид» — «Вильярреал» — 0 : 0

Ла Лига. 22.05.2021, «Реал Мадрид» — «Вильярреал» — 2 : 1

— «Вильярреал» — : 1 Ла Лига. 21.11.2020, «Вильярреал» — «Реал Мадрид» — 1 : 1

Ла Лига. 16.07.2020, «Реал Мадрид» — «Вильярреал» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Вильярреал — Реал Мадрид

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, но, учитывая их предыдущие поединки, можно смело сказать, что это игра на три результата. Тут понадобится страховка ставки в виде форы или тотала.

Ставки букмекеров Победа Вильярреала Ничья Победа Реал Мадрид 1ХСтавка 3,46 3,96 2,11 Winline 3,25 3,75 2,07 Лига Ставок 3,25 3,75 2,13 Fonbet 3,35 3,85 2,02 Марафон Бет 3,50 4,00 2,13

В этом матче весьма велика вероятность увидеть очередную безголевую ничью. Затрудняет прогноз только тот факт, что команды только вышли играть после длительного перерыва. Неизвестно, как скажутся на командах матчи Кубка Короля, которые они проведут в начале недели, но все же отдаем преимущество гостям.

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