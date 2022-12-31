Где смотреть Вильярреал – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 7 января
В субботу, 7 января, сыграют Вильярреал и Реал Мадрид в 16 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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