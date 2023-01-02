Гальтье про 1:3 от «Ланса»: «Впервые увидел «ПСЖ» таким разобранным. Мы подарили им 2 гола»
Кристоф Гальтье высказался о поражении «ПСЖ» от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.
«Меня расстраивает или раздражает не само поражение, а то, как мы пропускали. Мы знали, в чем силен «Ланс», мы указали на их сильные стороны, мы говорили об этом и работали над этим.
Есть небольшое раздражение, потому что мы подарили им два гола. Но это не умаляет качества «Ланса», а также то, что они провели хорошую игру. «ПСЖ» был разделен на две части. Мы были дезорганизованы. Я впервые увидел свою команду настолько разобранной. Во время матча мы чувствовали, что находимся на лезвии бритвы», – сказал тренер «ПСЖ».
«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без отдыхающего Месси и дисквалифицированного Неймара
Месси взошел на вершину и теперь ему надо будет очень постараться вернуть себя с карнавала в рабочее русло и сделать «ЛЧ с ПСЖ» новой вершиной, которую он мечтает взять.
Неймар в шоке от обиднейшего поражения в 1/4 в момент, когда он забил красивейший мяч, догнал Пеле и должен был стать героем. Он парень эмоциональный, просто так в себя не придет. Поэтому и удалился в первом же клубном матче после паузы.
Мбаппе надо немедля всем доказать, что он самый лучший. От того поспешные решения, бесконечные офсайды, эффективность низкая.
Так что первая задача тренера - успокоить своих звезд, убедить их, что ЧМ позади, впереди новые задачи … Это весьма нелегко будет сделать