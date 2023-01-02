Гальтье про 1:3 от «Ланса»: «Впервые увидел «ПСЖ» таким разобранным. Мы подарили им 2 гола»

высказался о поражении «ПСЖ» от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.

«Меня расстраивает или раздражает не само поражение, а то, как мы пропускали. Мы знали, в чем силен «Ланс», мы указали на их сильные стороны, мы говорили об этом и работали над этим.

Есть небольшое раздражение, потому что мы подарили им два гола. Но это не умаляет качества «Ланса», а также то, что они провели хорошую игру. «ПСЖ» был разделен на две части. Мы были дезорганизованы. Я впервые увидел свою команду настолько разобранной. Во время матча мы чувствовали, что находимся на лезвии бритвы», – сказал тренер «ПСЖ».

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