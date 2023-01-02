Гальтье про 1:3 от «Ланса»: «Впервые увидел «ПСЖ» таким разобранным. Мы подарили им 2 гола»

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался о поражении «ПСЖ» от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.

«Меня расстраивает или раздражает не само поражение, а то, как мы пропускали. Мы знали, в чем силен «Ланс», мы указали на их сильные стороны, мы говорили об этом и работали над этим.

Есть небольшое раздражение, потому что мы подарили им два гола. Но это не умаляет качества «Ланса», а также то, что они провели хорошую игру. «ПСЖ» был разделен на две части. Мы были дезорганизованы. Я впервые увидел свою команду настолько разобранной. Во время матча мы чувствовали, что находимся на лезвии бритвы», – сказал тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье. Без отдыхающего Месси и дисквалифицированного Неймара

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16 комментариев

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korablev
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У троицы Месси, Мбаппе, Неймар чемпионат мира отнял океан эмоций. Каждый из них, очевидно, опустошен.
Месси взошел на вершину и теперь ему надо будет очень постараться вернуть себя с карнавала в рабочее русло и сделать «ЛЧ с ПСЖ» новой вершиной, которую он мечтает взять.
Неймар в шоке от обиднейшего поражения в 1/4 в момент, когда он забил красивейший мяч, догнал Пеле и должен был стать героем. Он парень эмоциональный, просто так в себя не придет. Поэтому и удалился в первом же клубном матче после паузы.
Мбаппе надо немедля всем доказать, что он самый лучший. От того поспешные решения, бесконечные офсайды, эффективность низкая.
Так что первая задача тренера - успокоить своих звезд, убедить их, что ЧМ позади, впереди новые задачи … Это весьма нелегко будет сделать
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Vinnipukh Vinni
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Ответ fellx
Вы про Аргентину?)
Шейхи пытались протащить к титулу Бразилию и Францию, но у них ничего не получилось.
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Сергей Раевский
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Ответ Рундил Уозлик
Месси опущенный петух
Так он же не играл
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VERBLYUD
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Ответ Любезный Коссутий
черепашка не отдыхает 2 недели, в отличие от Месси, хоть и провел с ним одинаковое количество времени на ЧМ
И какой толк от того, что он не отдыхает? Провалил 2 матча подряд. В прошлом матче его спасла левая пенка)
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Blaumerc
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Ответ Рундил Уозлик
Месси опущенный петух
Меня за такой коммент стёрли бы со спортса. А здесь вот он коммент, стоит и всё норм
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fellx
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Ответ Любезный Коссутий
ничего страшного - шейхи не допустят потери чемпионства.
Вы про Аргентину?)
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Va_BanK
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Забавно видеть на людей которые внезапно стали топить за Мбаппе. Видимо Аль Наср не пустили их
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Любезный Коссутий
ничего страшного - шейхи не допустят потери чемпионства.
Пока что МанСити второй, А Ньюкасл третий. Так что как знать, как знать.
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VERBLYUD
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Ответ Любезный Коссутий
черепашка не отдыхает 2 недели, в отличие от Месси, хоть и провел с ним одинаковое количество времени на ЧМ
Он отдыхал в финале ЧМ, до 80 минуты)
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Любезный Коссутий
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ничего страшного - шейхи не допустят потери чемпионства.
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Azamat Akzholov
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Проиграли по делу! Ланс был намного сильнее и делали контратаки великолепно!!!
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Любезный Коссутий
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Ответ Пирс Морган
Без Неймара и Месси так и будете играть
черепашка не отдыхает 2 недели, в отличие от Месси, хоть и провел с ним одинаковое количество времени на ЧМ
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Рундил Уозлик
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Месси опущенный петух
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Дадо Каюмов
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Второй раз разобранным на ЛЧ увидишь)
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Va_BanK
Комментарий удален пользователем
Мбаппе без Месси тоже ЧМ взял)
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Va_BanK
Комментарий удален
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Пирс Морган
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Без Неймара и Месси так и будете играть
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