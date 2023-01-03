Клопп недоволен, что 3-й гол «Брентфорда» «Ливерпулю» засчитали: «Говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с микроволновкой»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Стюарт Эттуэлл Брентфорд Даррен Инглэнд видеоповторы Ибраима Конате Бриан Мбемо Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен работой судей в матче против «Брентфорда».

«Красные» проиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:3. Клопп остался недоволен решением судей засчитать третий мяч «пчел», который забил Бриан Мбемо. Прежде чем забить, хавбек вступил в единоборство с защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, вследствие чего тот упал. 

«Третий гол не должен быть таким простым! Пытаться говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновой печью.

«Брентфорд» мог диктовать ход игры из-за того, как судья свистел. Правила растянули. Вот почему это сложная ситуация. ВАР прячется за фразой «не явная и не очевидная [ошибка]». Рефери должен объяснить это.

У нас была встреча перед началом сезона. За такое поведение в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают. Я не жду, что они будут приниать решения в нашу пользу. Есть причина, по которой «Брентфорд» так успешен при атакующих стандартах, а не при оборонительных.

Третий гол я правда не могу уважать», – сказал Клопп в эфире Sky Sports. 

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Даррен Инглэнд. 

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManchesteR
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой же Клопп… Клопп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxromanov84@mail.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ронька и Лео - почему лучшие ? Потому что ни один сезон блистали, а 10 подряд…а что сейчас может Салах ? - Улыбаться на жирном контракте…всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxromanov84@mail.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Либо признай, что вы середняки, которые проигрывают и выигрывают без нытья… либо признай, что ты не можешь многомиллионных игроков выстроить на уверенную игру… Не вижу других адекватных вариантов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SuperSoyBoy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет, Юрген, Конате сегодня чудил, но это неудачный матч одного игрока, бывает
Упал и недоиграл эпизод он исключительно по своей вине, как и неудачная срезка
А то, что команда ничего не может впереди - это уже другой вопрос, на который и нужно искать ответ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чисто тренерское поражение!
зная опасность Брентфорда и геморра с ними в прошлом году (3:3) , выпускать необстрелянного Конате и неготового Цимикаса?
Матип и Робертсон месяц тренировались, играли в кубке с Мансити и в АПЛ с АВ+Лестером.
Какого Х...не заявил в старте, но подставил Конате и Цимикаса. Первый вовсе не был в тонусе.
Что делал Элиот на поле после фуфловой игры с Лестером? Карвальо почему не играл со старта?
идиотский выбор состава и получил на выходе заслуженное поражение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто-то сомневался что он будет ныть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Eryomin
Новый год, старый Клопп
Лучший старый Клоп чем новый Поттер😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ман Сити
Если американцы чудом скинут этот антифутбольный неликвид, новые хозяева первым делом вышвырнут физрука Клоппа.
Следом за Пепкай))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lavinka
Конате не умеет ставить нормально корпус или выбивать мяч подальше когда он первый на мяче .
Если тебя в спину толкают на скорости около 30 км/ч. Посмотрю как ты устаишь на ногах и не упадешь да ещё и спину подставишь.😂😂Хорошо с дивана так говорит. У нас после такого падения парень ногу сломал. Так же легко подтолкнули в спину ....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так в этот раз на судей ноет. Следующий раз на то что мало дней было для отдыха. Хотя соперники тоже в таких ситуациях
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barsiksimba
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну не скажите, Юрген Норбертович. У меня дома есть "любимая" микроволновка. В силу своего почтенного возраста (а ей уже 22 года) она бывает "своенравной". Иногда это, конечно, раздражает. Но буквально на секунду. Рукой по ней проведешь, нежно на кнопку "старт" нажмёшь и , вуаля, работает. Ко всем и ко всему можно найти подход. Со всеми и всем можно найти общий "язык".
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lavinka
Конате не умеет ставить нормально корпус или выбивать мяч подальше когда он первый на мяче .
почему Конате был в основе с соперником, который даёт бой лидерам и устроил 3:3 в прошлом году? это его первый матч после мундиаля.
Матип месяц с командой отдыхал, как и Робертсон.
Почему они не были в старте?
что за эксперименты с опасной командой?
предъявы к тренеру серьёзные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ливерпуль играл паршиво,но судейство как всегда против....Был бы позорный сити,то такой гол бы не засчитали...
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ноет. Сбитый лётчик опять ноет. Жалкое зрелище
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Semper fidelis
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Если честно я не ожидал от него такого. Чистый гол , пусть имеет претензия огроменному Конате
Ну как чистый, была борьба, толкались на скорости, защитник потерял равновесие и упал, а нападающий забил. При особом желании судья мог и свистнуть фол
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конате не умеет ставить нормально корпус или выбивать мяч подальше когда он первый на мяче .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ El CiD
У Ливера явные проблемы при угловых у своих ворот
У Ливера проблемы на всех позициях. Клопп меня начинает разочаровывать, - вот что печально...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а почему судьи должны разговаривать с тренером ? работа тренера тренировать игроков ,а не надеяться на разговоры с судьями )))
нытик ..только лишь бы поныть ))))интересно ,что бы он сказал если бы судья принял решения во вред Ливерпулю, после общения с тренером соперника ?Ныл бы , что это не справедливо ??)))

фу ,бесят такие ..вечно кто то виноват ,но не он сам
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если американцы чудом скинут этот антифутбольный неликвид, новые хозяева первым делом вышвырнут физрука Клоппа.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ненавидящий2.0
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stewee
Вот какой смысл ныть про судей, если сегодня Ливерпуль играл паршиво?
Согласен. Непонятен наезд.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El CiD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Ливера явные проблемы при угловых у своих ворот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ненавидящий2.0
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Это только по вашему правила, но в АПЛ играют по английским правилом
Я с тобой согласен полностью. Если офсайд, то офсайд, без всяких если и допустимых значений, однако я помню гол Рэшфорда в ворота Ливерпуля в такой же ситуации почти, по допустимым миллиметрам. Только я хочу, чтобы трактовки для всех были одинаковыми, а не в одном матче так, а в другом иначе. С Клоппом не согласен. Учитывая, что ВАР выручил в ситуациях на волоске и счёт 3-1, то смысл пенять на зеркало, коли у самих рожа крива?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aseke
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А я думал Конате провалил матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Gani
На языке вертится, вспомнить не могу. Им растянули … баллы … балл… нет не то. Пункт растянули … опять не то.
Идите в жопу🤣🥃
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альфред
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Судья сломал игру! Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда».
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий