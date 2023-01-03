Клопп недоволен, что 3-й гол «Брентфорда» «Ливерпулю» засчитали: «Говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с микроволновкой»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен работой судей в матче против «Брентфорда».
«Красные» проиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:3. Клопп остался недоволен решением судей засчитать третий мяч «пчел», который забил Бриан Мбемо. Прежде чем забить, хавбек вступил в единоборство с защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, вследствие чего тот упал.
«Третий гол не должен быть таким простым! Пытаться говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновой печью.
«Брентфорд» мог диктовать ход игры из-за того, как судья свистел. Правила растянули. Вот почему это сложная ситуация. ВАР прячется за фразой «не явная и не очевидная [ошибка]». Рефери должен объяснить это.
У нас была встреча перед началом сезона. За такое поведение в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают. Я не жду, что они будут приниать решения в нашу пользу. Есть причина, по которой «Брентфорд» так успешен при атакующих стандартах, а не при оборонительных.
Третий гол я правда не могу уважать», – сказал Клопп в эфире Sky Sports.
Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Даррен Инглэнд.
Упал и недоиграл эпизод он исключительно по своей вине, как и неудачная срезка
А то, что команда ничего не может впереди - это уже другой вопрос, на который и нужно искать ответ
зная опасность Брентфорда и геморра с ними в прошлом году (3:3) , выпускать необстрелянного Конате и неготового Цимикаса?
Матип и Робертсон месяц тренировались, играли в кубке с Мансити и в АПЛ с АВ+Лестером.
Какого Х...не заявил в старте, но подставил Конате и Цимикаса. Первый вовсе не был в тонусе.
Что делал Элиот на поле после фуфловой игры с Лестером? Карвальо почему не играл со старта?
идиотский выбор состава и получил на выходе заслуженное поражение.
Матип месяц с командой отдыхал, как и Робертсон.
Почему они не были в старте?
что за эксперименты с опасной командой?
предъявы к тренеру серьёзные
нытик ..только лишь бы поныть ))))интересно ,что бы он сказал если бы судья принял решения во вред Ливерпулю, после общения с тренером соперника ?Ныл бы , что это не справедливо ??)))
фу ,бесят такие ..вечно кто то виноват ,но не он сам