Главный тренер «Ливерпуля» недоволен работой судей в матче против «Брентфорда».

«Красные» проиграли матч 19-го тура со счетом 1:3. Клопп остался недоволен решением судей засчитать третий мяч «пчел», который забил Бриан Мбемо. Прежде чем забить, хавбек вступил в единоборство с защитником « » , вследствие чего тот упал.

«Третий гол не должен быть таким простым! Пытаться говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с моей микроволновой печью.

« » мог диктовать ход игры из-за того, как судья свистел. Правила растянули. Вот почему это сложная ситуация. ВАР прячется за фразой «не явная и не очевидная [ошибка]». Рефери должен объяснить это.

У нас была встреча перед началом сезона. За такое поведение в штрафной судьи должны давать свисток. Они этого не делают. Я не жду, что они будут приниать решения в нашу пользу. Есть причина, по которой «Брентфорд» так успешен при атакующих стандартах, а не при оборонительных.

Третий гол я правда не могу уважать», – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Главным арбитром этого матча был Стюарт Эттуэлл. За ВАР отвечал Даррен Инглэнд.