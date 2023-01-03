Бернарду Силва: «Я мечтал играть не за лучший клуб в мире, а за «Бенфику». Сейчас я в одном из лучших клубов мира, мне удалось достичь вершины»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва заявил, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Бенфику». 

«Я хочу вернуться в «Бенфику», чтобы помогать команде, и я должен чувствовать себя готовым. Если речь будет идти о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь в этом клубе, то я предпочту не возвращаться. 

Моей мечтой было играть не за лучший клуб в мире, а за «Бенфику». Я не знал, какого уровня я достигну. Я начал в возрасте семи лет и всегда играл, с 12 до 17 лет я играл очень мало, но достижение нынешнего уровня является для меня источником гордости, потому что я нахожусь в одном из лучших клубов мира.

Мне удалось достичь вершины», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Record.

Силва – воспитанник «Бенфики». Он находился в системе клуба с 2002 по 2015 год.

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4 комментария

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rigobersong
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А пе7ух в Спортинг так и не вернулся:)
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ОттоДракула
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Перейдет в Бенфику и через полгода Бенфика толкнёт его обратно в Сити в 3 раза дороже.
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Вадим Дзахоев
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Достойные слова. Респект
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Direct free kick
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Бенфика главный клуб Португалии
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