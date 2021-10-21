Ванда уходит от Икарди, узнав о его встречах с любовницей. Та отправляла видео с мастурбацией еще 4 игрокам сборной Аргентины

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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруга Ванда, вероятно, все же расстанутся.

В прошлом месяце появилась информация, что пара распалась, однако вскоре футболист и его спутница объявили о воссоединении.

Как сообщает Marca со ссылкой на аргентинское ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, Ванда улучила 28-летнего форварда во лжи. Она уже удалила пост о примирении в инстаграме.

Икарди убеждал супругу, что никогда не встречался лично с моделью Чиной Суарес – по слухам, с ней игрок изменял жене.

Ванда выяснила, что в период ее отсутствия в Париже Икарди виделся с Суарес во французской столице.

Об этом Ванда узнала от одного из знакомых Суарес, который написал ей электронное письмо, подробно рассказав детали встреч мужа с любовницей. Более того, Ванда нашла интимное видео, которое Суарес отправила Икарди.

Отмечается, что свои ролики с мастурбацией Суарес отправляла еще четверым, помимо Икарди, игрокам сборной Аргентины. От одного из них уже ушла его спутница.

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