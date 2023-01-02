Экс-игрок «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом. Он задолжал больше 1 млн фунтов

Окружной суд Бирмингема признал банкротом.

Бывший полузащитник « » задолжал в общей сложности 1 миллион фунтов, в том числе допустил дефолт по ипотечным платежам.

Сообщается, что имущество 39-летнего Пеннанта, вероятно, будет конфисковано.

Ранее сообщалось, что в особняке Пеннанта, пустовавшем с 2020 года, была обнаружена ферма по выращиванию каннабиса.

Пеннант также известен по выступлениям за « », « », « ». Он играл за молодежную сборную Англии.