Экс-игрок «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом. Он задолжал больше 1 млн фунтов
Окружной суд Бирмингема признал Джермейна Пеннанта банкротом.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» задолжал в общей сложности 1 миллион фунтов, в том числе допустил дефолт по ипотечным платежам.
Сообщается, что имущество 39-летнего Пеннанта, вероятно, будет конфисковано.
Ранее сообщалось, что в особняке Пеннанта, пустовавшем с 2020 года, была обнаружена ферма по выращиванию каннабиса.
Пеннант также известен по выступлениям за «Арсенал», «Бирмингем», «Сток Сити». Он играл за молодежную сборную Англии.
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