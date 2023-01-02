Экс-игрок «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом. Он задолжал больше 1 млн фунтов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал происшествия Бирмингем Джермейн Пеннант Сток Сити кризис деньги Футбол

Окружной суд Бирмингема признал Джермейна Пеннанта банкротом.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» задолжал в общей сложности 1 миллион фунтов, в том числе допустил дефолт по ипотечным платежам.

Сообщается, что имущество 39-летнего Пеннанта, вероятно, будет конфисковано.

Ранее сообщалось, что в особняке Пеннанта, пустовавшем с 2020 года, была обнаружена ферма по выращиванию каннабиса.

Пеннант также известен по выступлениям за «Арсенал», «Бирмингем», «Сток Сити». Он играл за молодежную сборную Англии.

27 комментариев

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Дядя ТУРА
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Погуглил. Там такая ляля. Такие как переходящий кубок. Если у тебя нет денег на её содержание, то она по умолчанию возвращается на базу для ожидания нового папика.
На базу Ахаххаха ) как в контре
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Svobodu Mne
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Ответ Дядя ТУРА
Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
Откуда и долги))
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Pierce34
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В 2007-м выходил в стартовом составе на финал ЛЧ за Ливерпуль... Эх...
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Арсений Элин
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Покатился по наклонной....(
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Ответ Дядя ТУРА
Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
Погуглил. Там такая ляля. Такие как переходящий кубок. Если у тебя нет денег на её содержание, то она по умолчанию возвращается на базу для ожидания нового папика.
+3
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Андрей Федоров
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Так принимай наш Сеалекс, тьфу ты, Росбанкрот то есть!
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faddey
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Ответ Дядя ТУРА
Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
Возможно, не без ее помощи обонкротился.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Не самый одаренный был игрок. Но в свое время неплохо пошумел. В любом случае жалко людей, попавших в такую ситуацию. И пусть у него было столько денег, сколько я и за 100 жизней не заработаю.
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korobokchekhova
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Ответ Назар Игорь
Пусть переезжает в Россию. У нас на каждом углу объявления о конторах 100% гарантирующих ликвидацию долгов.
Он уже там объявлен банкротом. Это ликвидация долгов. Новость не читаем, выводов не делаем.
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ПапаКарлито
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Ответ Дядя ТУРА
Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
Её хлеб теперь на онлифансе
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андрей кольцов
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Ответ tackle by Moore
Теперь все выигранные с ливерпулем чашки и медали могли бы отобрать... Хорошо, что он был предусмотрителен и ничего не выиграл
Слипи Джи хорошо тоже устроился. Может долгов набрать, а взять все равно нечего – трофеев-то нет
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DolJun
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Ответ rigobersong
Никогда:) Потому что Барселона не может быть банкротом:) Там нет владельца:) Я бы на твоем месте больше бы переживал за американских шутов, они походу шарлатаны хлеще Глейзеров, набирают кредиты на неадекватные покупки, или ты думаешь, что у них свои деньги как у Абрамовича?:) Скоро челси продадут на аукционе, и отправят в 5й английский дивизион:))
ахахаха, теперь ты уже говоришь что у абрамовича свои деньги, а ведь когда-то они были народные) но забавно что кто о чем - а глор нищенок о чужих деньгах) будь у барсы владелец - она бы наверное не стояла с протянутой рукой в надежде на чей-то рычаг))
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Ketaish
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Был Пеннант, стал пезант
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Vitto
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Ответ Дядя ТУРА
Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
Поинтересовался, в 2020 году еще ушла.
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rigobersong
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Ответ DolJun
когда уже барсу объявят?)
Никогда:) Потому что Барселона не может быть банкротом:) Там нет владельца:) Я бы на твоем месте больше бы переживал за американских шутов, они походу шарлатаны хлеще Глейзеров, набирают кредиты на неадекватные покупки, или ты думаешь, что у них свои деньги как у Абрамовича?:) Скоро челси продадут на аукционе, и отправят в 5й английский дивизион:))
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Владимир Владимирович
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Ответ Amalfitano
Да? Вроде всего 1 хет-трик был.
В кубке и чемпионате если не ошибаюсь …. Хотя один из них мог за Ливерпуль сделать
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FilinMD
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Fast life
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tackle by Moore
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Теперь все выигранные с ливерпулем чашки и медали могли бы отобрать... Хорошо, что он был предусмотрителен и ничего не выиграл
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Назар Игорь
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Пусть переезжает в Россию. У нас на каждом углу объявления о конторах 100% гарантирующих ликвидацию долгов.
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Amalfitano
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Ответ Владимир Владимирович
Помню два его хет трика за Арсенал
Да? Вроде всего 1 хет-трик был.
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Sayfullo Ibodov
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Прям как в фильме «джентельмены»
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DolJun
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когда уже барсу объявят?)
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Havi Thongman
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Ну да, такое нередко случается с бывшими футболистами. Когда прежнего дохода нет, а уровень трат остаётся прежним
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Дядя ТУРА
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Там у него жена была такая ляля несколько лет назад) ставлю доллар, что ушла от него
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Владимир Владимирович
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Помню два его хет трика за Арсенал
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