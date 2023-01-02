Брозович получил повреждение камбаловидной мышцы и, вероятно, пропустит матч «Интера» с «Наполи»

, вероятно, пропустит ближайший матч « » из-за травмы.

Полузащитник миланского клуба получил повреждение камбаловидной мышцы. Обследования выявило небольшое растяжение. Состояние игрока снова оценят в ближайшие дни.

Брозович, скорее всего, пропустит игру «Интера» против « », которая состоится 4 января.

В текущем сезоне Серии А хорват провел 10 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.