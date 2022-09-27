Брозович выбыл на месяц из-за травмы, полученной в сборной Хорватии. Опорник «Интера» пропустит матчи с «Барсой» в ЛЧ

Опорник «Интера» получил травму в расположении сборной Хорватии.

29-летнего хавбека заменили на 18-й минуте матча Лиги наций между сборными Хорватии и Австрии (3:1).

Как пишет Sky Sport Italia, у Брозовича диагностирован надрыв мышц задней поверхности бедра. Из-за этого повреждения хавбек пропустит как минимум 3-4 недели.

Когда Марцело вернется в расположение «Интера», он пройдет углубленное обследование, которое позволит точнее определить степень серьезности повреждения.

Таким образом, хавбек точно пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Брозович забил 2 гола в 9 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.