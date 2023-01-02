Анри о Пеле: «Король вечен. Пока существует футбол, мы всегда будем говорить о нем»

считает, что Пеле будет вдохновением для всех поколений.

Бывший нападающий сборной и трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря. Ему было 82 года.

«Очень грустно. Король умер, но этот король вечен. Пока существует футбол, пока существует чемпионат мира, мы всегда будем говорить о Пеле. Он является вдохновением для всех поколений, несмотря ни на что, до конца времен.

В этот день все были бразильцами. Пеле очень много значит для футбола. Но некоторые легенды не умирают, и он всегда будет жить с нами. Спасибо за все», – сказал экс-форвард сборной Франции в интервью Amazon Prime.

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