Арбитр Лиги 1 Амель умер в 42 года из-за инсульта на тренировке. «ПСЖ», «Монако», «Лион» и другие клубы выразили соболезнования
Скончался судья Лиги 1 Жоан Амель.
Об этом сообщило объединение элитных футбольных арбитров Франции. Амелю было 42 года.
По информации L’Equipe, причиной смерти арбитра стал инсульт во время тренировки.
Амель работал на матчах Лиги 1 с сезона-2015/16. Он был главным арбитром на 135 матчах чемпионата Франции, а также обслужил 85 игр Лиги 2.
Последний матч в качестве главного судьи он провел 6 ноября – это была игра между «Лиллем» и «Ренном» (1:1).
Ряд клубов выразил соболезнования близким арбитра. Среди них – «Труа», «Брест», «Тулуза», «Лион», «ПСЖ» и «Монако».
Комментарии