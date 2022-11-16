Арбитр Лиги 1 Амель умер в 42 года из-за инсульта на тренировке. «ПСЖ», «Монако», «Лион» и другие клубы выразили соболезнования

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Скончался судья Лиги 1 Жоан Амель.

Об этом сообщило объединение элитных футбольных арбитров Франции. Амелю было 42 года. 

По информации L’Equipe, причиной смерти арбитра стал инсульт во время тренировки. 

Амель работал на матчах Лиги 1 с сезона-2015/16. Он был главным арбитром на 135 матчах чемпионата Франции, а также обслужил 85 игр Лиги 2.

Последний матч в качестве главного судьи он провел 6 ноября – это была игра между «Лиллем» и «Ренном» (1:1). 

Ряд клубов выразил соболезнования близким арбитра. Среди них – «Труа», «Брест», «Тулуза», «Лион», «ПСЖ» и «Монако»

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