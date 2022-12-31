«Реал» и «Вальядолид» почтили память Пеле минутой молчания
«Реал» и «Вальядолид» почтили память Пеле.
Матч 15-го тура Ла Лиги между этими клубами начался с минуты молчания. Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
Ранее ФИФА попросила все 211 национальных ассоциаций провести минуты молчания перед каждым матчем в эти выходные и на следующей неделе.
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
В матче «Вальядолид» – «Реал» счет не открыт, идет второй тайм. Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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