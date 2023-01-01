Тренер «Ноттингема» о ничьей с «Челси»: «Мы были лучше весь матч. Должны были выиграть»
Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал ничью с «Челси» (1:1).
«Тактически мы были действительно хороши, просто недостаточно агрессивны в прессинге в первом тайме. Мы слишком долго ждали, прежде чем идти за мячом, против «Челси» так делать нельзя.
Нам не повезло в эпизоде с голом «Челси», мяч прилетел в штангу и мог попасть куда угодно, но попал в правую ногу Стерлинга. Во втором тайме мы были агрессивнее в прессинге и дуэлях.
По моему мнению, мы были лучшей командой на протяжении всей игры. Даже в первом тайме мы создали больше моментов. Исходя из этого, очко – наименьшее, что мы заслужили.
Мы должны быть довольны тем, что были лучшей командой и должны были победить, но не выиграли. Извлечем из этого уроки», – сказал Стив Купер.
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Тодд Боэли стал владельцем «Челси» всего 7 месяцев назад, но он уже может потратить на трансферы больше €500 млн)