Тренер «Ноттингема» о ничьей с «Челси»: «Мы были лучше весь матч. Должны были выиграть»

Тренер « » прокомментировал ничью с « » (1:1).

«Тактически мы были действительно хороши, просто недостаточно агрессивны в прессинге в первом тайме. Мы слишком долго ждали, прежде чем идти за мячом, против «Челси» так делать нельзя.

Нам не повезло в эпизоде с голом «Челси», мяч прилетел в штангу и мог попасть куда угодно, но попал в правую ногу Стерлинга. Во втором тайме мы были агрессивнее в прессинге и дуэлях.

По моему мнению, мы были лучшей командой на протяжении всей игры. Даже в первом тайме мы создали больше моментов. Исходя из этого, очко – наименьшее, что мы заслужили.

Мы должны быть довольны тем, что были лучшей командой и должны были победить, но не выиграли. Извлечем из этого уроки», – сказал .