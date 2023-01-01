Тренер «Ноттингема» о ничьей с «Челси»: «Мы были лучше весь матч. Должны были выиграть»

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Стив Купер Футбол

Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал ничью с «Челси» (1:1).

«Тактически мы были действительно хороши, просто недостаточно агрессивны в прессинге в первом тайме. Мы слишком долго ждали, прежде чем идти за мячом, против «Челси» так делать нельзя.

Нам не повезло в эпизоде с голом «Челси», мяч прилетел в штангу и мог попасть куда угодно, но попал в правую ногу Стерлинга. Во втором тайме мы были агрессивнее в прессинге и дуэлях.

По моему мнению, мы были лучшей командой на протяжении всей игры. Даже в первом тайме мы создали больше моментов. Исходя из этого, очко – наименьшее, что мы заслужили.

Мы должны быть довольны тем, что были лучшей командой и должны были победить, но не выиграли. Извлечем из этого уроки», – сказал Стив Купер.

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10 комментариев

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Акира_1
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Ответ QWertY
И кстати, с просторов ВК: • Габриэль Слонина — €10 млн ✅ • Давид Датро Фофана — €10 млн ✅ • Андрей Сантос — €15 млн ✅ • Пьер Эмерик-Обамеянг — €12 млн ✅ • Кэрни Чуквуэмека — €18 млн ✅ • Калиду Кулибали — €40 млн ✅ • Рахим Стерлинг — €55 млн ✅ • Марк Кукурелья — €65 млн ✅ • Кристофер Нкунку — €70 млн ✅ • Уэсли Фофана — €80 млн — ✅ • Бенуа Бадиашиле — €39 млн ✅ • Энцо Фернандес — €127 млн ⏳ Тодд Боэли стал владельцем «Челси» всего 7 месяцев назад, но он уже может потратить на трансферы больше €500 млн)
Может не стоит считать в общую стоимость тех, кто даже матча не провел и, более того, даже не куплен Челси ещё. 😀
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Акира_1
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Ответ Krauvec Cool
Насколько же Тухель развалил всю игру Челси, что Потер не может ничего цельного собрать 😞 охохо хо
Я уверен, что за все эти перерывы на похороны королевы и чемпионат мира Тухель бы уже давно встроил всех новичков и наладил бы эту игру, но теперь Челси ещё долго будет на дне.
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Владимир Владимирович
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По ударом в створ и в сторону ворот у Ноттингема в два раза больше , молодцы 👍. А Челси ещё долго будет искать тренера уровнем Тухеля
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corazón
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Весь Спортс в одном факте: у Купера нет фото в профиле, зато оно есть у Анзора, всяких Терюшковых, Заремы и персонажей медиалиги.
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Krauvec Cool
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Насколько же Тухель развалил всю игру Челси, что Потер не может ничего цельного собрать 😞 охохо хо
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Я Антиспартаковец
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What’s the matter, Pottah? Beyond your reach?
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QWertY
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И кстати, с просторов ВК:

• Габриэль Слонина — €10 млн ✅
• Давид Датро Фофана — €10 млн ✅
• Андрей Сантос — €15 млн ✅
• Пьер Эмерик-Обамеянг — €12 млн ✅
• Кэрни Чуквуэмека — €18 млн ✅
• Калиду Кулибали — €40 млн ✅
• Рахим Стерлинг — €55 млн ✅
• Марк Кукурелья — €65 млн ✅
• Кристофер Нкунку — €70 млн ✅
• Уэсли Фофана — €80 млн — ✅
• Бенуа Бадиашиле — €39 млн ✅
• Энцо Фернандес — €127 млн ⏳

Тодд Боэли стал владельцем «Челси» всего 7 месяцев назад, но он уже может потратить на трансферы больше €500 млн)
+3
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Пако
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Это мнение (Купера) совпадает с мнением Поттера, значит оно, скорее всего, правильное.
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QWertY
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Так то были, но благодаря магии Поттера пенсы отскочили.
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GuruFutbola
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Должны, но ничего, в следующем матче команда лысого хозяина лондонского середняка забьет все, что сегодня не залетело
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-2
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