Поттер про 1:1 с «Ноттингемом»: «Челси» недоволен игрой, мучились во втором тайме. Наша победа была бы несправедливой»

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

«В целом, наша игра была ниже среднего. Стоит отдать должное «Ноттингему». Мы недостаточно хорошо действовали.

Против «Ноттингема» нелегко созидать, они умеют глубоко обороняться и хорошо атаковать. Мы можем прибавить в этом компоненте. Мы мучились во втором тайме. По итогу мы недовольны игрой, нужно принять очко, но мы разочарованы.

Как бы я ни был разочарован пропущенным голом, это не причина того, что мы потеряли очки. Наша игра в целом была не очень хорошей. Мы должны быть честными и попытаться улучшить игру.

Уровень нашей игры был недостаточным, чтобы взять три очка. Мы двигали мяч недостаточно быстро, было недостаточно движения. Взять три очка было бы несправедливо», – сказал Поттер.

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44 комментария

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Я Антиспартаковец
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Такой же, как его однофамилец. Ленив, заносчив!
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Ман Сити
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Всяко лучше Тухела, который сливая 3-0 Лидсу выпускал дефов, чтобы только 4-0 не было. После немецкого физрука сложно все восстановить.
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Любезный Коссутий
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дайте Поттеру этот НФ, и, по итогу сезона, он обгонит наш синеьус. работы с днарями, типа Маунтов и Жоржиньев с Пулимиками, предстоит много, поэтому призываю болельщиков нашей Челси запастись терпением 🙏
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Febos_
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Ответ Black Square
Про Артету также тут писали когда Арсенал валился , так что нужно время .
Составы того арсенала с найлзами, лено и торрейрами не сопоставимы с нынешним составом Поттера . Так что сравнение с артетой который взял клуб с 10 место не подходит, Поттер очень слабый тренер
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Айбек Касымалиев
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Игра вообще никак, отдачи нет, тренер не может нормально поставить игру! Таким игрокам и клубу нужен авторитетный тренер!
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Растиньяк
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Какой же боули клоун
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Король на чемпионском отдыхе, за него сегодня играет его наследник Мбаппе
Мбаппе наследник Роналду, никак не пешего
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StarsAndArrows
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Ответ Black Square
Про Артету также тут писали когда Арсенал валился , так что нужно время .
У Артеты не было ни состава,ни таких ресурсов как у синих,не надо тут заливать.Артета сам все разрулил и с составом,и с игрой с новым составом.
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Джек Токтошакунов
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Чем Боулинг думал, когда увольнял Тухеля и назначал этого оленя?
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Kiryl Olshewski
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Поттер давай схему 5-6-7 точно победы придут)
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GuruFutbola
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Ответ ZamoRano
Сегодня мой мессечка снова будет отдавать предголевые, сижу вся в волнении...
Король на чемпионском отдыхе, за него сегодня играет его наследник Мбаппе
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Evgen_Hazard
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Одна лишь надежда есть на успех, если оглянуться на Ливерпуль и первый период с Юргеном. Там тоже не шло, но выстояли. Надеюсь тут тоже самое. Буду верить, надоело срывать гнев
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ZamoRano
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Ответ GuruFutbola
Ты чего такой нервный
Сегодня мой мессечка снова будет отдавать предголевые, сижу вся в волнении...
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Владимир Владимирович
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Ответ Rick Sorkin
Что мешает ставить атакующий футбол в Челси, если даже в Брайтоне получалось?
На самом деле состав Челси далеко не топ, дорогих много игроков , но нет лидеров . Тухель за время пребывания в Челси не подписал не одного нормального игрока , Т Силва и то до немца был там. Сейчас кроме Стерлинга не видно нормально умеющих атаковать игроков, Хавертц Пулишич Маунт не те игроки с которыми можно бороться на равне с Сити или Ливерпулем. Я не думаю что Абрамович за время работы с Тухелем совсем не советовался с ним по трансферам , можно было хорошие трансферы совершать
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Мадрид наказывает!
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Ответ GuruFutbola
Зарево из аулов казахстана не потухает уже 2 недели 🤣
тебе там с места виднее, таджикский беженец))
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GuruFutbola
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Ответ ZamoRano
Да почти в каждом ослов покрасили в цвета Аргентины...
Ты чего такой нервный
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Wekil Halylow
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Ответ Born is the King
Этот сам не уйдет пока не получит свою неустойку. Но надо признать понравилось, что благодаря зарплате в Челси Поттер стал одеваться не как бомj
У Поттера устойка гдето 40 млн
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ZamoRano
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Ответ GuruFutbola
Зарево из аулов казахстана не потухает уже 2 недели 🤣
Да почти в каждом ослов покрасили в цвета Аргентины...
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rigobersong
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Ответ Мадрид наказывает!
Я же тебе сказал, поменять ник и аву, смотреть противно.
Завидуешь великому Месси, так как твой кумир играет на саудитовской флейте?:))
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Pitkin
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Не «мы», а «ты»
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Акира_1
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Ответ Anonim 008
В прошлом сезоне также многие хейтили Артету. Сейчас тем более усилилась конкуренция в АПЛ в виде Ньюкасла, МЮ и того же Арсенала. Также Боэли сильно изменил обстановку. Те кто следил за Брайтоном Поттера знают что он тренер умелый, а не физрук. Просто нужно время и образцовый менеджмент.
Он умелый тренер для серядника типа Брайтона, где можно годами строить свой проект, а в топе никто никогда ему не позволит с такой блевотной игрой сидеть в середине таблицы.
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GuruFutbola
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Ответ Мадрид наказывает!
Я же тебе сказал, поменять ник и аву, смотреть противно.
Зарево из аулов казахстана не потухает уже 2 недели 🤣
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Гарри молодец, не ноет про судей в отличие от Хаве.
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ОттоДракула
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Сколько еще денег надо выделить этому шарлатану?
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Rick Sorkin
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Ответ Born is the King
Этот сам не уйдет пока не получит свою неустойку. Но надо признать понравилось, что благодаря зарплате в Челси Поттер стал одеваться не как бомj
Он не обязан уходить в отставку. Любой на его месте поступил бы так же.
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