Поттер про 1:1 с «Ноттингемом»: «Челси» недоволен игрой, мучились во втором тайме. Наша победа была бы несправедливой»

Главный тренер « » прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

«В целом, наша игра была ниже среднего. Стоит отдать должное «Ноттингему». Мы недостаточно хорошо действовали.

Против « » нелегко созидать, они умеют глубоко обороняться и хорошо атаковать. Мы можем прибавить в этом компоненте. Мы мучились во втором тайме. По итогу мы недовольны игрой, нужно принять очко, но мы разочарованы.

Как бы я ни был разочарован пропущенным голом, это не причина того, что мы потеряли очки. Наша игра в целом была не очень хорошей. Мы должны быть честными и попытаться улучшить игру.

Уровень нашей игры был недостаточным, чтобы взять три очка. Мы двигали мяч недостаточно быстро, было недостаточно движения. Взять три очка было бы несправедливо», – сказал Поттер.