Ханс-Дитер Флик: «Никогда не было игрока лучше Пеле. Он был и остается королем футбола»

считает Пеле лучшим футболистом в истории.

«Никогда не было игрока лучше Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.

Его игра была близка к совершенству, он был целостным и не имел слабых мест.

Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, с первого раза, эффектно», – сказал главный тренер сборной Германии.

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