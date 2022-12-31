Ханс-Дитер Флик: «Никогда не было игрока лучше Пеле. Он был и остается королем футбола»
Ханс-Дитер Флик считает Пеле лучшим футболистом в истории.
«Никогда не было игрока лучше Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.
Его игра была близка к совершенству, он был целостным и не имел слабых мест.
Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, с первого раза, эффектно», – сказал главный тренер сборной Германии.
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Легендарность Пеле – в одном редком фото
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Вот Ловчев видел , и утвержает, что Пеле лучший. Но он хотя бы видел всех и есть с чем сравнить.
А Флик в лучшем случае под стол ходил во времена Пеле.
Разное время , разное условия , разные системы .
Все они играли шикарно для своего времени и выделялись на фоне других .
Только отбитый человек будет возводить кого-то из них в абсолют .
Пеле :выиграл 3 чм
Марадона : сделал Аргентину и Наполи чемпионом ( конечно не один , но тащил безусловно )
Месси : выиграли все что возможно .
Но тут оценивают не только медали и кубки а так же саму игру , как они это делали .
«Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети.
Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон.
------ Получается не Пеле не Марадонна никогда не выигрывали Лигу ЧЕМПИОНОВ ! ФАКТ ! ☝️