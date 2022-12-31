Ханс-Дитер Флик: «Никогда не было игрока лучше Пеле. Он был и остается королем футбола»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Германии по футболу Пеле Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик считает Пеле лучшим футболистом в истории.

«Никогда не было игрока лучше Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.

Его игра была близка к совершенству, он был целостным и не имел слабых мест.

Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, с первого раза, эффектно», – сказал главный тренер сборной Германии

Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной

Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле

Легендарность Пеле – в одном редком фото

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17 комментариев

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Ketanest
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Флик знает, что говорит. Он всех великих видел живьем . Такие спортсмены как Пеле рождаются раз в 100 лет.
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Руслан Карчаев
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Ответ Тэо 19
Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака обратился к форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси. «Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети. Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон. ------ Получается не Пеле не Марадонна никогда не выигрывали Лигу ЧЕМПИОНОВ ! ФАКТ ! ☝️
Кака выиграл сам как ЧМ ? Сыграв на турнире всего 20 минут .
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Андрей Гаврилов
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Ответ alesel
Сейчас аргентнутые набегут и все популярно объяснят
Да уж дружище, жалко, что прекраснейший "спортивный" портал допускает вылизывание Месси под каждой статьей, независимо от того, касается она его или нет. Но ещё более жалко, что есть не очень далекие люди, которые вместо того, чтобы наслаждаться прекрасной игрой многих игроков, в том числе и Месси, опускаются до такого, даже жалко немного.
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Men77
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Меня всегда смущает, когда человек не видящий футболиста (если только по нарезкам и разговорах других) рассуждает о нем.
Вот Ловчев видел , и утвержает, что Пеле лучший. Но он хотя бы видел всех и есть с чем сравнить.
А Флик в лучшем случае под стол ходил во времена Пеле.
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Samsonov_24_4_11_15
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Спортс, а есть возможность блокировать аккаунты, с которых фамилию «Марадона» пишут с двумя «н»?
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ульянов ленинставший уткинавсегда
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Ответ Тэо 19
Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака обратился к форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси. «Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети. Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон. ------ Получается не Пеле не Марадонна никогда не выигрывали Лигу ЧЕМПИОНОВ ! ФАКТ ! ☝️
Что не мешало Пеле хлопать "Бенфику" и "Милан", играя в сильнейшем чемпионате и в сильнейшей на тот момент Конфедерации.
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Владимир Владимир
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Ответ #SharkTeam
Да и золотых мячей у них ни одного нет. Днари получается?
Именно! А ещё Марадона за какой-то Наполи играл несчастный, сделал его лишь чемпионом Италии и обладателем КУ.
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#SharkTeam
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Ответ Тэо 19
Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака обратился к форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси. «Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети. Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон. ------ Получается не Пеле не Марадонна никогда не выигрывали Лигу ЧЕМПИОНОВ ! ФАКТ ! ☝️
Да и золотых мячей у них ни одного нет. Днари получается?
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Тэо 19
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А в итоге лучшим игроком в истории признали Марадонну 🤦‍♂️ ...
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Murad Balta
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Ответ Le_Mogul
Отечественные фаны Месси про Пеле: "Фуу, тогда футбол был дворовым. Если бы Пеле сейчас играл, то он ничего такого не достиг бы." И в то же время про Яшина, который по их логике тогда не должен быть лучшим: это другое.
Мне приятен Игрок Месси , но я считаю что Пеле герой своей Эпохи , Марадона своей , а Месси своей .
Разное время , разное условия , разные системы .

Все они играли шикарно для своего времени и выделялись на фоне других .

Только отбитый человек будет возводить кого-то из них в абсолют .

Пеле :выиграл 3 чм
Марадона : сделал Аргентину и Наполи чемпионом ( конечно не один , но тащил безусловно )
Месси : выиграли все что возможно .

Но тут оценивают не только медали и кубки а так же саму игру , как они это делали .
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Тэо 19
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Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака обратился к форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси.

«Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети.

Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон.

------ Получается не Пеле не Марадонна никогда не выигрывали Лигу ЧЕМПИОНОВ ! ФАКТ ! ☝️
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rigobersong
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Ответ Андрей Гаврилов
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Месси Чемпиона Мира🇦🇷🥇 Хватит завидовать лучшему игроку в истории!:)) Ой, а ты еще и бот, я то время трачу, сразу в ЧС:)🤣🤣🤣
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Le_Mogul
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Отечественные фаны Месси про Пеле: "Фуу, тогда футбол был дворовым. Если бы Пеле сейчас играл, то он ничего такого не достиг бы." И в то же время про Яшина, который по их логике тогда не должен быть лучшим: это другое.
+25
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Benner
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Флик хотя бы игру Пеле видел, чтобы такую чушь нести?)
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Андрей Гаврилов
Ответ rigobersong
Что объяснять, Пеле играл в чемпионатах штата, да был 3х кратным Чемпионом Мира, ну тогда Бразильцы просто на голову превосходили всех остальных, есть нарезки в интернете как они с СССР играли, там уровень игры с мячом был по тем временам недосягаемый для других. Но время не стоит на месте и Месси смог адаптироваться в новых реалиях футбола, причем Месси побеждал и в классике 90-х начала 00х когда играли в основном 4-2-2, потом доминировал в переосмыслении тотального футбола, тике-таки и прессинге, а когда и это все стало перекрываться гегенпрессингом с высокой линией обороны и роботами нового поколения в лице Мбаппе, он и тут доминирует и побеждает, не было ни одного игрока в истории который бы в 3х десятилетиях футбола так доминировал как Месси:)) Это не умоляет заслуг Пеле:) Хотя какая вообщем разница, главное что Месси лучший игрок 21 века и Чемпион Мира:) А ты дальше вместе с глорами кринжи плачь до конца своей жизни:))🤣🤣🤣
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Геннадий Тёкин
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У каждого поколения игроков свои великие...Пеле в своё время, другие в своё.
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rigobersong
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Ответ alesel
Сейчас аргентнутые набегут и все популярно объяснят
Что объяснять, Пеле играл в чемпионатах штата, да был 3х кратным Чемпионом Мира, ну тогда Бразильцы просто на голову превосходили всех остальных, есть нарезки в интернете как они с СССР играли, там уровень игры с мячом был по тем временам недосягаемый для других. Но время не стоит на месте и Месси смог адаптироваться в новых реалиях футбола, причем Месси побеждал и в классике 90-х начала 00х когда играли в основном 4-2-2, потом доминировал в переосмыслении тотального футбола, тике-таки и прессинге, а когда и это все стало перекрываться гегенпрессингом с высокой линией обороны и роботами нового поколения в лице Мбаппе, он и тут доминирует и побеждает, не было ни одного игрока в истории который бы в 3х десятилетиях футбола так доминировал как Месси:)) Это не умоляет заслуг Пеле:) Хотя какая вообщем разница, главное что Месси лучший игрок 21 века и Чемпион Мира:) А ты дальше вместе с глорами кринжи плачь до конца своей жизни:))🤣🤣🤣
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alesel
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