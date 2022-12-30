Олег Матыцин: «С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону, прирожденного победителя и настоящего короля футбола»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие Бразилии и всему спортивному сообществу в связи с уходом из жизни легендарного футболиста Эдсона Арантиса ду Насименто (Пеле).

С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону, прирожденного победителя и настоящего короля футбола. В карьере лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии были сотни игр, более тысячи забитых мячей и множество трофеев.

Он является настоящим олицетворением футбола, влюбившим в этот вид спорта весь мир и вдохновившим целые поколения на спортивные подвиги.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу в истории, а также самый молодой автор гола и победитель мундиаля. Множество его рекордов до сих пор остаются не побитыми, а некоторые останутся такими навсегда», – сказал Матыцин.

Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ

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