Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»

Алан Ширер считает идеальным нападающим.

« » обыграл «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 3:1. 22-летний норвежец сделал дубль. Теперь у Холанда 20 голов в 14 матчах чемпионата Англии.

«Он упустил несколько шансов в этот матче, один из них был в первые пару минут.

Холанд умеет почти все, в том числе и забивать легкие голы. У него не так много слабых мест, но он посмотрит игру и будет разочарован моментами, которые он упустил.

Я говорил это еще до старта сезона. Думаю, что хороший центральный нападающий забьет 20 мячей, а великолепный центральный нападающий, а Эрлинг является им... У него в голове будет число голов, и я не удивлюсь, если это число начинается с четверки.

Мне нравится его голод и желание. Мне нравится его отношение.

Если вы хотите создать идеального центрофорварда с нуля, то это он. Холанд хорош во всем. Если он будет в форме, он забьет как минимум 40 голов. Он побьет мой рекорд, если останется [в АПЛ]», – сказал Ширер в интервью Amazon Prime.

является лучшим бомбардиром в истории АПЛ (260 голов). Также экс-нападающий сборной Англии делит первое место с по голам за сезон в Премьер-лиге (34).

Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча

Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч

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