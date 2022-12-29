Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»
Алан Ширер считает Эрлинга Холанда идеальным нападающим.
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 3:1. 22-летний норвежец сделал дубль. Теперь у Холанда 20 голов в 14 матчах чемпионата Англии.
«Он упустил несколько шансов в этот матче, один из них был в первые пару минут.
Холанд умеет почти все, в том числе и забивать легкие голы. У него не так много слабых мест, но он посмотрит игру и будет разочарован моментами, которые он упустил.
Я говорил это еще до старта сезона. Думаю, что хороший центральный нападающий забьет 20 мячей, а великолепный центральный нападающий, а Эрлинг является им... У него в голове будет число голов, и я не удивлюсь, если это число начинается с четверки.
Мне нравится его голод и желание. Мне нравится его отношение.
Если вы хотите создать идеального центрофорварда с нуля, то это он. Холанд хорош во всем. Если он будет в форме, он забьет как минимум 40 голов. Он побьет мой рекорд, если останется [в АПЛ]», – сказал Ширер в интервью Amazon Prime.
Алан Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ (260 голов). Также экс-нападающий сборной Англии делит первое место с Энди Коулом по голам за сезон в Премьер-лиге (34).
Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча
Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч
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У Ширера, если не путаю, его рекорд установлен в сезоне из 42 матчей в АПЛ, поэтому чисто технически Холланд соревнуется с Салахом, так как больше 38 матчей в АПЛ в этом сезоне он никак не сыграет. Но в абсолюте конечно можно и на рекорд таища Ширера замахнуться
Думайте))))
(38:14)∙20 ≈ 54
Нельзя так утверждать, всякое может случиться.
Не означает ли, что вся его статистика по большей части "мусорная"?
Или это только у глоров Месси такая терминология, а весь остальной мир почитает легенд?