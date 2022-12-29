Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер считает Эрлинга Холанда идеальным нападающим.

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ со счетом 3:1. 22-летний норвежец сделал дубль. Теперь у Холанда 20 голов в 14 матчах чемпионата Англии.

«Он упустил несколько шансов в этот матче, один из них был в первые пару минут.

Холанд умеет почти все, в том числе и забивать легкие голы. У него не так много слабых мест, но он посмотрит игру и будет разочарован моментами, которые он упустил. 

Я говорил это еще до старта сезона. Думаю, что хороший центральный нападающий забьет 20 мячей, а великолепный центральный нападающий, а Эрлинг является им... У него в голове будет число голов, и я не удивлюсь, если это число начинается с четверки.

Мне нравится его голод и желание. Мне нравится его отношение.

Если вы хотите создать идеального центрофорварда с нуля, то это он. Холанд хорош во всем. Если он будет в форме, он забьет как минимум 40 голов. Он побьет мой рекорд, если останется [в АПЛ]», – сказал Ширер в интервью Amazon Prime.

Алан Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ (260 голов). Также экс-нападающий сборной Англии делит первое место с Энди Коулом по голам за сезон в Премьер-лиге (34).

Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча

Холанд побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр. У Кевина Филлипса ушел 21 матч

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26 комментариев

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Джиза
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Я не удивлюсь, если он 40 голов в одном матче забьет, а не за сезон)))
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Виталий Желтоусов
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Викинг на данный момент лучший нападающий. Но с норвежской сборной ему ничего не выиграть. К сожалению.
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Жбаныч
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Ответ Экспертное мнение
Ширер забивал за середняки, нашел ты с чем сравнивать, даже Холанд играет за гегемона, который сделал из АПЛ игрушку. Роналду пришел в МЮ, который уже бывал обладателем требла, и не принес им ни одного требла, как и Реалу(
Блэкберн чемпионом был, а Ньюкасл стабильно почти всегда за топ 4 боролся. Не сказал бы, что середняки. Не МЮ с Арсеналом конечно тех лет, но всё же.
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Висита Эльмурзаев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я конечно все понимаю, но назвать Хаверца центр форвардом это понимание футбола Ольги Бузовой
ЦАП - центральный атакующий полузащитник
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Dm Kznts
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Его папа же сказал что больше 3 сезонов он нигде не задержится
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Okaka
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Не побьет, он же в Реал собрался через 2-3 года
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Кукич
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Главное чтобы здоровье не подводило бы.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Висита Эльмурзаев
Во первых, номинальная позиция Хавертца - это ЦАП, во вторых, проблема в Вернере, а не в Челси, Коста же забивал много голов в Челси, потом настала эра всяких Морат с Вернерами
Я конечно все понимаю, но назвать Хаверца центр форвардом это понимание футбола Ольги Бузовой
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Экспертное мнение
Ширер забивал за середняки, нашел ты с чем сравнивать, даже Холанд играет за гегемона, который сделал из АПЛ игрушку. Роналду пришел в МЮ, который уже бывал обладателем требла, и не принес им ни одного требла, как и Реалу(
По вашей логике статистика Ширера действительно мусорная.
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Паша Деревянко
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Тут важно разделять рекорды по голам в АПЛ в зависимости от количества игр в сезоне. Сейчас в АПЛ 38 игр и рекордсменом по голам в сезоне из 38 игр является Салах с 32 голами.
У Ширера, если не путаю, его рекорд установлен в сезоне из 42 матчей в АПЛ, поэтому чисто технически Холланд соревнуется с Салахом, так как больше 38 матчей в АПЛ в этом сезоне он никак не сыграет. Но в абсолюте конечно можно и на рекорд таища Ширера замахнуться
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Висита Эльмурзаев
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Ответ rigobersong
Главное попасть к хорошему тренеру который будет развивать твой потенциал дальше и строить игру вокруг тебя:) Ведь Вернер и Хаверц так же много забивали в Бундеслиги, но Челси гробница форвардов, а МС просто сказка для нападающего:)
Во первых, номинальная позиция Хавертца - это ЦАП, во вторых, проблема в Вернере, а не в Челси, Коста же забивал много голов в Челси, потом настала эра всяких Морат с Вернерами
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Висита Эльмурзаев
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Ответ rigobersong
С Холанда никто не спросит за ЧМ, у него не та сборная, а вот как с португалией 0 медалей на ЧМ можно взять, это просто🤦‍♂️
лол, до недавнего времени фанаты Месси не говорили об этом, теперь это стало главным аргументом, почему так?

Думайте))))
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Экспертное мнение
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Ответ Artem Piatkov
К слову, у Ширера рекорд по голам в АПЛ, но Чемпионат он выигрывал всего лишь 1 раз Не означает ли, что вся его статистика по большей части "мусорная"? Или это только у глоров Месси такая терминология, а весь остальной мир почитает легенд?
Ширер забивал за середняки, нашел ты с чем сравнивать, даже Холанд играет за гегемона, который сделал из АПЛ игрушку. Роналду пришел в МЮ, который уже бывал обладателем требла, и не принес им ни одного требла, как и Реалу(
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Н.Ф.
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Решение задачки на пропорции:
(38:14)∙20 ≈ 54
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Максим Яблонский
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Ответ maks44
Надо было ему в лыжи идти. Там бы мог стать 10-кратным чемпионом мира.
Ну вот Петер Нортуг - ярчайший лыжник своего поколения, многие о нем знают в мире. Ну, счет сотни тысяч, от силу миллионов, а Халана знают на порядок больше в самом конкурентном и популярном спорте мира.
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Кино Музыка
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Главная звезда АПЛ на ближайшие годы.
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Максим Яблонский
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Следи за собой, будь осторожееееен, следи за собой...
Нельзя так утверждать, всякое может случиться.
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Андрей Гаврилов
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Ответ rigobersong
Будет время, надо бы почитать, что несли Шулерок и Должун при переходе Холланда в МС, там стендап лютый будет:))
Ну да, ты ведь занятой у нас, ни одной статейки про Месси не пропускаешь, а если статья не про Месси, то все равно находишь повод приплести и облизать его)
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rigobersong
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Ответ Пако
Холанд - самый очевидный лидер мирового футбола следующего 10-летия. Только чемпионом мира со сб. Норвегии он никогда не станет
С Холанда никто не спросит за ЧМ, у него не та сборная, а вот как с португалией 0 медалей на ЧМ можно взять, это просто🤦‍♂️
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maks44
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Ответ Пако
Холанд - самый очевидный лидер мирового футбола следующего 10-летия. Только чемпионом мира со сб. Норвегии он никогда не станет
Надо было ему в лыжи идти. Там бы мог стать 10-кратным чемпионом мира.
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Пинающий Достоинства
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Ответ Пако
Холанд - самый очевидный лидер мирового футбола следующего 10-летия. Только чемпионом мира со сб. Норвегии он никогда не станет
Всё-таки спортдир ПСЖ выглядит более разносторонним и менее зависимым от полузащиты (по сути Холланд тот же КриРо, но этого мало, когда есть тот кто и создать умеет)
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rigobersong
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Будет время, надо бы почитать, что несли Шулерок и Должун при переходе Холланда в МС, там стендап лютый будет:))
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Пако
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Холанд - самый очевидный лидер мирового футбола следующего 10-летия. Только чемпионом мира со сб. Норвегии он никогда не станет
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Artem Piatkov
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К слову, у Ширера рекорд по голам в АПЛ, но Чемпионат он выигрывал всего лишь 1 раз

Не означает ли, что вся его статистика по большей части "мусорная"?

Или это только у глоров Месси такая терминология, а весь остальной мир почитает легенд?
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rigobersong
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Главное попасть к хорошему тренеру который будет развивать твой потенциал дальше и строить игру вокруг тебя:) Ведь Вернер и Хаверц так же много забивали в Бундеслиги, но Челси гробница форвардов, а МС просто сказка для нападающего:)
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