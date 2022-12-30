Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле президенту Бразилии: «Благодаря ему футбол полюбили миллионы, в том числе и в России»

выразил соболезнования президенту в связи со смертью .

«Уважаемый господин Президент,

Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.

Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России.

Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», – сказано в сообщении, которое президент России направил .

Путин и Пеле встречались в России в 2017 году.

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