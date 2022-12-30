Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле президенту Бразилии: «Благодаря ему футбол полюбили миллионы, в том числе и в России»

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Владимир Путин Политика Жаир Болсонару Футбол

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле.

«Уважаемый господин Президент,

Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.

Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России.

Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», – сказано в сообщении, которое президент России направил Жаиру Болсонару.

Путин и Пеле встречались в России в 2017 году.

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97 комментариев

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Dizzod
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Ответ Каба
Т.е. читать Вы не умеете? Там же написано в последнем абзаце.
Не царское это дело напрямую обращаться.
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Антофф
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Ответ SadButTrue
Особенно вопиющий случай был, когда какие-то наемники повара Байдена взяли проломили кувалдой череп американцу, который сдался в плен в Афганистане. Вообще оказалось, что американцев из тюрем тысячами отправляли в Афганистан и все это организовывал повар Байдена и у него теперь даже есть Медаль Почета, высшая награда США от Байдена. А ФБР даже не возбудила уголовного дела из-за убийства. Представляете? Они ещё умудрились несколько афганских провинций в союз принять, теперь на флаге США 54 звёзды и 4 из них это Афганские территории. А не так давно американцы своего оружейного барона вытащили из русской тюрьмы (обменяли на русского хоккеиста, которого посадили за контрабанду наркотиков), он вроде теперь будет в конгрессе у республиканцев. Представляете степень безумия? И это только за последние три месяца.
Браво!
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Мама Мамаева
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Ответ Mukunku 64
Тем кому лень искать : Бразилец опубликовал открытое письмо к российскому лидеру перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022. «Владимир Путин, Сборная Украины пытается хотя бы на 90 минут забыть о той трагедии, которая до сих пор охватывает её страну. Бороться за место на чемпионате мира — это уже сложная задача, почти невыполнимая сейчас, когда на кону так много жизней. Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше. Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Вооружённые конфликты существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей. Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле в своих соцсетях.
Король был великий! А у нас даже такого заслуженного человека бы на нары отправили и умер бы он в нашем СИЗО без мед помощи
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Фёдор Кузнецов
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Ответ tam005
Соболезнование президенту?не семье, не народу Бразилии, а президенту? Многое говорит о товарище
"Прошу передать эти слова семье Пеле, а также всём гражданам вашей страны", ну вы хотя бы новость читайте что ли
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Pigmalion
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Ответ Любезный Коссутий
я же написал: при определенных обстоятельствах.
Но эти "определенные обстоятельства" крайне маловероятны.
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Павел Мельников
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Ответ Jefri AG
Смех без причины - признак заяцволка... каждый раз в подобных новостях пишешь как тебе смешно и ржачно, животик не надорвал ещё?
Ему очень смешно, ибо в случае чего, санитары отмажут) Дееспособность, похоже, отсутствует, либо нивелирована мамой/бабушкой))))))
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Сергей Штырков
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Ответ Mukunku 64
Первая истерично , рвя волосы на попе Зарыдает , дитя армянского народа, Боброедка Симоньян
А мы будем пускать салюты и танцевать))
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Игорь Обыдин
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СПАСИБО Легегда.👏👏👏
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Мама Мамаева
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Ответ Любезный Коссутий
это понятно. я о том, что ему чужда эмпатия, как таковая, и подобные соболезнования от него, смотрятся дико.
А для бабушек наших Путин чуть ли не лучше Иисуса... Иуда он, а не Иисус
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Jefri AG
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Ответ Заяцволк
Так смешно )) Эксперты на диване снова гордо воюют с президентом, собирая жалкие плюсики на Спортсе )) Пишите, кому мало, я могу поставить ещё со всех своих аккаунтов. Только дело вот в чём. СВО идёт, президент на троне, а наша доблестная оппозиция уже через пару дней будет как 23 года плачет "Ну когда же он уйдёт, ну сколько же можно, ну где же Гаага, кто же погубил наш футбол" ) Не, это реально ржака )
Смех без причины - признак заяцволка... каждый раз в подобных новостях пишешь как тебе смешно и ржачно, животик не надорвал ещё?
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Сергей Штырков
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Ответ Заяцволк
А, это он соболезнует только жалкой небольшой кучке россиян, которые постоянно ноют. Ну да, им можно соболезновать. А 80% прекрасно себя чувствуют, они проголосовали за того, за кого проголосовали )
Вранье
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Павел Мельников
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Ответ Сереня Цветок
Так и есть. Как собаки чуют прямо
Собаки чувствуют, когда нужно коммент за главнокомандующего написать. По их мышлению, им от этого будет выгода. Жалкое зрелище, согласись?
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Dmitry_1986
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Ответ SadButTrue
Особенно вопиющий случай был, когда какие-то наемники повара Байдена взяли проломили кувалдой череп американцу, который сдался в плен в Афганистане. Вообще оказалось, что американцев из тюрем тысячами отправляли в Афганистан и все это организовывал повар Байдена и у него теперь даже есть Медаль Почета, высшая награда США от Байдена. А ФБР даже не возбудила уголовного дела из-за убийства. Представляете? Они ещё умудрились несколько афганских провинций в союз принять, теперь на флаге США 54 звёзды и 4 из них это Афганские территории. А не так давно американцы своего оружейного барона вытащили из русской тюрьмы (обменяли на русского хоккеиста, которого посадили за контрабанду наркотиков), он вроде теперь будет в конгрессе у республиканцев. Представляете степень безумия? И это только за последние три месяца.
Вот в этом и есть смысл, что на голые цифры, вы ничего написать не можете, кроме такого бреда )
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Гекдениз Кардениз
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Ответ Mukunku 64
Тем кому лень искать : Бразилец опубликовал открытое письмо к российскому лидеру перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022. «Владимир Путин, Сборная Украины пытается хотя бы на 90 минут забыть о той трагедии, которая до сих пор охватывает её страну. Бороться за место на чемпионате мира — это уже сложная задача, почти невыполнимая сейчас, когда на кону так много жизней. Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше. Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Вооружённые конфликты существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей. Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле в своих соцсетях.
Был бы наш Пеле признали бы инагентом да еще срок впаяли за призывы к мирному небу
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Любезный Коссутий
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Ответ Pigmalion
Так а Путин куда-то собирается бежать?
я же написал: при определенных обстоятельствах.
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Peter Parker
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Ответ Dead88 Poets
Кто то явно минусует все комменты под Володей... Не нравится что народ ругает своего вождя ?) Наверное кто то из окопа
Dead88 Poets
Статус Забанен до 2 января 2023
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Каба
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Ответ tam005
Соболезнование президенту?не семье, не народу Бразилии, а президенту? Многое говорит о товарище
Т.е. читать Вы не умеете? Там же написано в последнем абзаце.
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Павел Мельников
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Ответ Заяцволк
Так я ж там чуть выше ещё написал мудрейшую мысль ) Ну типа если враги против действий России, значит всё правильно делаем, а если бы они поддерживали Россию, это был бы повод для беспокойств. Вот и здесь так же ) Если бунтующие ставят минусы моим справедливым замечаниям, которые соответствуют реальности, значит всё хорошо. Вот если бы они мне плюсы ставили, это было бы плохо )
Мудрость - это не про тебя, меньше льсти себе)
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Алексей ПК
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Ответ Любезный Коссутий
это понятно. я о том, что ему чужда эмпатия, как таковая, и подобные соболезнования от него, смотрятся дико.
да, зеля такой
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Заяцволк
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Ответ Павел Мельников
А ты минусы собираешь))
Так я ж там чуть выше ещё написал мудрейшую мысль ) Ну типа если враги против действий России, значит всё правильно делаем, а если бы они поддерживали Россию, это был бы повод для беспокойств. Вот и здесь так же ) Если бунтующие ставят минусы моим справедливым замечаниям, которые соответствуют реальности, значит всё хорошо. Вот если бы они мне плюсы ставили, это было бы плохо )
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Гекдениз Кардениз
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Благодаря тебе теперь нас даже в Азию не берут
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Павел Мельников
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Ответ Заяцволк
Так смешно )) Эксперты на диване снова гордо воюют с президентом, собирая жалкие плюсики на Спортсе )) Пишите, кому мало, я могу поставить ещё со всех своих аккаунтов. Только дело вот в чём. СВО идёт, президент на троне, а наша доблестная оппозиция уже через пару дней будет как 23 года плачет "Ну когда же он уйдёт, ну сколько же можно, ну где же Гаага, кто же погубил наш футбол" ) Не, это реально ржака )
А ты минусы собираешь))
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Dmitry_1986
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Ответ Мыло "судейское"
опять смешные "поцтреоты" у которых все измеряется "Америкой" хаха
Могу вместо америки любую страну участницу НАТО написать, какая разница ? Или это другое ) ?
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Dmitry_1986
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Ответ alexis2020
А может надо ориентироваться на положительный опыт? И стремится к лучшему, а не оправдаться, мол США больше людей убили
Хоть один пример положительного опыта у суверенного государства ?
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Mukunku 64
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Ответ Спартак еще покажет!
Всем советую почитать обращение Пеле к Путину после 24 февраля...
Тем кому лень искать :
Бразилец опубликовал открытое письмо к российскому лидеру перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022.

«Владимир Путин,

Сборная Украины пытается хотя бы на 90 минут забыть о той трагедии, которая до сих пор охватывает её страну. Бороться за место на чемпионате мира — это уже сложная задача, почти невыполнимая сейчас, когда на кону так много жизней.

Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше.

Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Вооружённые конфликты существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей.

Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир.

Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле в своих соцсетях.
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