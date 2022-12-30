Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле президенту Бразилии: «Благодаря ему футбол полюбили миллионы, в том числе и в России»
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле.
«Уважаемый господин Президент,
Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.
Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России.
Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», – сказано в сообщении, которое президент России направил Жаиру Болсонару.
Путин и Пеле встречались в России в 2017 году.
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Бразилец опубликовал открытое письмо к российскому лидеру перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022.
«Владимир Путин,
Сборная Украины пытается хотя бы на 90 минут забыть о той трагедии, которая до сих пор охватывает её страну. Бороться за место на чемпионате мира — это уже сложная задача, почти невыполнимая сейчас, когда на кону так много жизней.
Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше.
Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Вооружённые конфликты существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей.
Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир.
Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле в своих соцсетях.