«Ньюкасл» может подписать Рабьо зимой. «Арсеналу» и «Челси» также интересен футболист (Calciomercato)

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Адриен Рабьо может перейти в клуб АПЛ.

Французскому полузащитнику уже в зимнее трансферное окно предложение о переходе может сделать «Ньюкасл», сообщает Calciomercato.

Главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри нравится работать с хавбеком, но специалист понимает, что футболист летом не подпишет с туринском клубом новый контракт.

Ожидается, что «Ньюкасл» сделает предложение в январе.

Другие клубы АПЛ – «Арсенал» и «Челси» – также заинтересованы в переходе полузащитника, но летом, когда появится возможность подписать игрока бесплатно.

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