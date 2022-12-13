«Ньюкасл» может подписать Рабьо зимой. «Арсеналу» и «Челси» также интересен футболист (Calciomercato)

может перейти в клуб .

Французскому полузащитнику уже в зимнее трансферное окно предложение о переходе может сделать «Ньюкасл», сообщает Calciomercato.

Главному тренеру нравится работать с хавбеком, но специалист понимает, что футболист летом не подпишет с туринском клубом новый контракт.

Ожидается, что сделает предложение в январе.

Другие клубы АПЛ – «Арсенал» и «Челси» – также заинтересованы в переходе полузащитника, но летом, когда появится возможность подписать игрока бесплатно.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ