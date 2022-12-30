«МЮ» доволен арендой Диалло в «Сандерленде» – у вингера 6 голов в 18 играх Чемпионшипа. У «черных котов» нет опции выкупа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сандерленд чемпионшип Амад Диалло Футбол

«Манчестер Юнайтед» доволен игрой вингера Амада Диалло за «Сандерленд».

20-летний ивуариец, выступающий за «черных котов» на правах аренды до конца сезона, забил в 18 матчах Чемпионшипа 6 голов.

По условиям аренды, у «Сандерленда» нет опции выкупа Диалло.

«МЮ» уже отклонил несколько предложений клубов Серии А о трансфере игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Подробнее статистика Диалло – здесь.

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6 комментариев

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Алексей Демченко
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Ответ ман сити фейк
Шипе много таких ребят
например ? до 21 года ....
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Алексей Толстюк
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Начинал туговато, но сейчас один из лучших в Шипе
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ман сити фейк
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Шипе много таких ребят
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Арсений Элин
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Будущая звёздочка,такой самим нужен!👍
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Mark Safaniev
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"У черных котов”

Курт Зума :🗿
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Кино Музыка
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Ближайший резерв тен Хага.
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