«МЮ» доволен арендой Диалло в «Сандерленде» – у вингера 6 голов в 18 играх Чемпионшипа. У «черных котов» нет опции выкупа

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20-летний ивуариец, выступающий за «черных котов» на правах аренды до конца сезона, забил в 18 матчах Чемпионшипа 6 голов.

По условиям аренды, у «Сандерленда» нет опции выкупа Диалло.

«МЮ» уже отклонил несколько предложений клубов Серии А о трансфере игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Подробнее статистика Диалло – здесь.

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