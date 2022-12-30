Гризманн поучаствовал в 8 из 11 последних голах «Атлетико» в Ла Лиге. У него 3+5 в 8 играх

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сделал две голевые передачи в матче чемпионата Испании с «Эльче» (2:0).

Француз поучаствовал в 8 из 11 последних голах мадридцев в Ла Лиге. В 8 матчах на этом отрезке у него 3+5 по системе «гол+пас».

Всего в 15 играх сезона Примеры Гризманн забил 5 мячей и сделал 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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