Гризманн покрасил волосы в розовый цвет

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Эльче Антуан Гризманн стиль Футбол

Нападающий Антуан Гризманн предстал в новом образе на игре «Атлетико» с «Эльче».

Матч 15-го тура Ла Лиги французский футболист начал в стартовом составе мадридской команды.

После ЧМ-2022, на котором 31-летний форвард играл со светлыми волосами, он покрасился в розовый.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle

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31 комментарий

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cirocdiamond
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Родман футбола )
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Алексей ПК
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Ответ zarik18
А нужно было в серебряный
было бы, кстати, лучше
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bam bam
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Да и по
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Mechel**
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Ответ pvh-82
Каминг-аут не за горами...
Высри еще что-то из себя, сможешь?
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zarik18
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А нужно было в серебряный
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Добрый Ретроград
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Ждём розовые косички Холанда.
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L.A.S_Vegas_777_
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То с длинными волосами как тёлка, то с розовыми как петушка...жесть.
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Kontiolahti
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Человек изо всех сил хочет внимания..
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psycho killer
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Давно ходит вокруг да около, чего греха таить-то
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Iamliam
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Ответ DolJun
легенда барсы
Причем здесь Барса? Закусывай хоть.
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Iamliam
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Это пройдет. После поражения в финале ЧМ-2014 Месси тоже впервые покрасился)
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Пенс
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пообщался с бчкашными в сборной и снова понеслось
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Александр Мартынов
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Барселона оставляет свои следы
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Moscwow
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Опять что ли в Барсу собрался
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Ответ pvh-82
Каминг-аут не за горами...
Смена пола не за горами. С переходом в женский футбол.
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Кукич
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Гризманн: У Холланда есть косички? Ах так , а я закрашу волосы в розовый
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Артем Дроздов
Косички Холланда, розовые волосы Гризмана .....что дальше?
Мбаппе набивает на груди и спине тату в виде панциря.
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GuruFutbola
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Ушел из Барсы - сразу превратился в едика
В Модриде сложно устоять
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Равиль Мубаширов
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Не понимаю , что движет ими , что так можно позориться)
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ГОЛИБ Хошимов
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Намекает
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Bashibuzuck
Вроде не осень... 🤔😁
Вообще. Ему осень-осень это не идет.
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Фанат Лионеля Месси
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У Гризи раньше была обычная короткая стрижка ,которая ему очень подходила
После 2018 начал какую-то фигню со своими волосами делать
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Алексей Ненахов
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Ответ Артем Дроздов
Косички Холланда, розовые волосы Гризмана .....что дальше?
Лысый Месси и бородатый Роналду)
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DolJun
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легенда барсы
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Bashibuzuck
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Вроде не осень... 🤔😁
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