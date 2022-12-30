Гризманн покрасил волосы в розовый цвет
Нападающий Антуан Гризманн предстал в новом образе на игре «Атлетико» с «Эльче».
Матч 15-го тура Ла Лиги французский футболист начал в стартовом составе мадридской команды.
После ЧМ-2022, на котором 31-летний форвард играл со светлыми волосами, он покрасился в розовый.
Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle
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