Гризманн покрасил волосы в розовый цвет

Нападающий Антуан Гризманн предстал в новом образе на игре «Атлетико» с «Эльче».

Матч 15-го тура французский футболист начал в стартовом составе мадридской команды.

После ЧМ-2022, на котором 31-летний форвард играл со светлыми волосами, он покрасился в розовый.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle

«Атлетико» – «Эльче». Жоау Феликс, Гризманн и Мората в старте. Онлайн-трансляция

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