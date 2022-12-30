Феликс забил в 3-м матче Ла Лиги подряд. Это его рекордная серия в турнире
Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Эльче» (2:0).
Португалец поразил чужие ворота в Ла Лиге в 3-й игре подряд – это его рекордная серия в турнире. На этом отрезке он забил 4 мяча.
Всего в 13 матчах сезона Примеры на счету Феликса 4 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Чего только люди не напишут ради плюсиков))