Феликс забил в 3-м матче Ла Лиги подряд. Это его рекордная серия в турнире

Хавбек « » забил победный гол в матче чемпионата с «Эльче» (2:0).

Португалец поразил чужие ворота в Ла Лиге в 3-й игре подряд – это его рекордная серия в турнире. На этом отрезке он забил 4 мяча.

Всего в 13 матчах сезона Примеры на счету Феликса 4 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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