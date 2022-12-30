Феликс забил в 3-м матче Ла Лиги подряд. Это его рекордная серия в турнире

Теги Атлетико Ла Лига рекорды Жоау Феликс Футбол

Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Эльче» (2:0).

Португалец поразил чужие ворота в Ла Лиге в 3-й игре подряд – это его рекордная серия в турнире. На этом отрезке он забил 4 мяча.

Всего в 13 матчах сезона Примеры на счету Феликса 4 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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4pv2pc6mgj
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Ответ psycho killer
Лучший португальский футболист после Эйсебио, чего греха таить-то
Это теперь так легко стало, забей 3 матча подряд и уже один из лучших? 😹
Чего только люди не напишут ради плюсиков))
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Stade de Reims
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Ждём Роналду в Атлетико, будет переписывать голы Феликса на себя и оставит пацана 4 матча подряд без гола.
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SWAGG
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Ну все теперь ценник настолько взлетел, что никто не сможет купить)
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psycho killer
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Лучший португальский футболист после Эйсебио, чего греха таить-то
+2
-1
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