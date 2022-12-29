Чеферин о смерти Пеле: «Он был первой мировой суперзвездой. От имени всего европейского футбольного сообщества: покойся с миром»

Теги Сборная Бразилии по футболу УЕФА Пеле Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин высказался о смерти Пеле.

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл новаторскую роль в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире.

Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле», – сказал президент УЕФА.

Легендарность Пеле – в одном редком фото

Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона

 

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3 комментария

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инок
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Футбольный Король ушёл к Футбольному Богу...
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AndrewNikitin
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Все говорят Месси лучший в истории и бла бла
Лучший это Пеле, как бы там не было
Покойся с миром Король
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bel01
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Без Пеле футбол не был бы так дико популярен в мире.

Он был идеалом футболиста.
Умел на поле абсолютно всё.
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