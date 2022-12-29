Чеферин о смерти Пеле: «Он был первой мировой суперзвездой. От имени всего европейского футбольного сообщества: покойся с миром»
Александер Чеферин высказался о смерти Пеле.
«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл новаторскую роль в становлении футбола как самого популярного вида спорта в мире.
Его будет очень не хватать. От имени европейского футбольного сообщества: покойся с миром, Пеле», – сказал президент УЕФА.
Легендарность Пеле – в одном редком фото
Пеле раздражало имя «Пеле». Он считал прозвище мусорным и хотел оставаться Эдсоном – в честь Томаса Эдисона
Лучший это Пеле, как бы там не было
Покойся с миром Король
Он был идеалом футболиста.
Умел на поле абсолютно всё.