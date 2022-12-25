Гаттузо об Анчелотти: «Лучший тренер в мире, у него есть ключ к любому игроку. Он понимает футболистов четырех поколений»

рассказал, почему считает лучшим тренером в мире.

– Как проникнуть в сознание 20-летнего игрока?

– Для меня идеальный тренер в этом плане – Карло Анчелотти. У него всегда есть ключ к любому игроку. Это кажется простым, но это не так. Когда я разговариваю с 20-летним парнем, мне не нужно думать о своей карьере или о том, каким я был. Я должен выяснить, как проникнуть в голову этого парня. За последние три года, я думаю, у меня это стало получаться намного лучше. Когда я только начинал, это было мне непонятно, потому что я думал, что все должны делать то же самое, что и я, иметь такой же менталитет. Но нужно знать, кто перед вами.

Например, у меня есть сын и дочь. Моя дочь – сильная женщина, ее характер напоминает мой. А сын совершенно другой. Я не могу говорить с ними одинаково. Если я буду говорить со своим сыном так же, как с дочерью, это его убьет. Я должен говорить с ним по-другому. С игроками – то же самое.

По этой причине, помимо тактики и прочего, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений, – сказал главный тренер «Валенсии».