Илья Геркус: «Торпедо» абсолютно доверяет Талалаеву. Человек только пришел, должен адаптироваться»
Президент «Торпедо» высказался о работе тренера Андрея Талалаева.
«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу [Талалаеву], надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.
Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба. Вот какая у нас задача – опередить две команды», – заявил Илья Геркус.
Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» в октябре. Под его руководством команда провела пять матчей в Мир РПЛ, потерпев пять поражений. После 17 туров клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
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