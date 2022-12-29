Илья Геркус: «Торпедо» абсолютно доверяет Талалаеву. Человек только пришел, должен адаптироваться»

Президент « » высказался о работе тренера .

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу [Талалаеву], надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.

Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба. Вот какая у нас задача – опередить две команды», – заявил .

Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» в октябре. Под его руководством команда провела пять матчей в Мир , потерпев пять поражений. После 17 туров клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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