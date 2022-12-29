Илья Геркус: «Торпедо» абсолютно доверяет Талалаеву. Человек только пришел, должен адаптироваться»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус ТАСС Футбол

Президент «Торпедо» высказался о работе тренера Андрея Талалаева.

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу [Талалаеву], надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой.

Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба. Вот какая у нас задача – опередить две команды», – заявил Илья Геркус.

Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо» в октябре. Под его руководством команда провела пять матчей в Мир РПЛ, потерпев пять поражений. После 17 туров клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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5 комментариев

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Nekrasof
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Ответ инок
Что-то мне подсказывает, что с Талалаевым мы увидимся весной на матч тв
🤣🤣🤣👍👍👍там весь наш тренерский цех и сидит, обсуждают как бабы базарные иностранных специалистов, хотя сами 0
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Джиза
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Ответ инок
Что-то мне подсказывает, что с Талалаевым мы увидимся весной на матч тв
Не только с ним, но и с Геркусом. Ребята пришли быстренько деньжат срубить и продолжить вещать в роли экспертов.
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Aлекс Губанов
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Ну всей ситуации внутри команды мы незнаем. А фантазировать удел слабаков.
+1
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инок
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Что-то мне подсказывает, что с Талалаевым мы увидимся
весной на матч тв
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samarskij-kuzmich
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Конечно, конечно. Давайте не будем его торопить. При хорошем раскладе в этом сезоне из РПЛ в Первую лигу отправятся три московских клуба - Торпедо, Химки и Локомотив.
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