«Наполи» купит защитника Польши и «Сампдории» Берешиньского. Контракт согласован
Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски перейдет в «Наполи».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний игрок «Сампдории» присоединится к неаполитанцам в ближайшие дни. Частью сделки станет защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли, который отправится в «Сампдорию».
Условия личного контракта согласованы, предполагается, что Берешиньски будет заменой для Джованни Ди Лоренцо.
Берешиньски провел 14 игр в этом сезоне Серии А. На ЧМ-2022 он принял участие в 4-х матчах. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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