«Наполи» купит защитника Польши и «Сампдории» Берешиньского. Контракт согласован

Теги Сампдория серия А Италия Сборная Польши по футболу возможные трансферы Наполи Бартош Берешиньски Джованни Ди Лоренцо Алессандро Дзаноли Фабрицио Романо Футбол

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски перейдет в «Наполи».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний игрок «Сампдории» присоединится к неаполитанцам в ближайшие дни. Частью сделки станет защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли, который отправится в «Сампдорию».

Условия личного контракта согласованы, предполагается, что Берешиньски будет заменой для Джованни Ди Лоренцо.

Берешиньски провел 14 игр в этом сезоне Серии А. На ЧМ-2022 он принял участие в 4-х матчах. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boss789
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Давайте вместе хором: - Он полено! Ведь играл за Польшу, а Польша играла плохо. Мы эксперты.
Ещё и попал в список худших.
На одном уровне с Криштиану.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давайте вместе хором:
- Он полено!

Ведь играл за Польшу, а Польша играла плохо.
Мы эксперты.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это случайно не польский родственник Березуцких?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий