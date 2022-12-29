«Наполи» купит защитника Польши и «Сампдории» Берешиньского. Контракт согласован

Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски перейдет в « ».

Как сообщает инсайдер , 30-летний игрок «Сампдории» присоединится к неаполитанцам в ближайшие дни. Частью сделки станет защитник «Наполи» , который отправится в «Сампдорию».

Условия личного контракта согласованы, предполагается, что Берешиньски будет заменой для .

Берешиньски провел 14 игр в этом сезоне Серии А. На ЧМ-2022 он принял участие в 4-х матчах. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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