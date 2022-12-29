Эдерсон быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ. Ему потребовалось 197 матчей
Эдерсон одержал 150-ю победу в АПЛ.
«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эта победа стала 150-й для бразильского голкипера. Эдерсон быстрее всех достиг этой отметки – ему потребовалось 197 матчей.
29-летний вратарь, в частности, опередил по этому показателю Патриса Эвра (213 матчей), Кевина Де Брюйне (215), Фернандиньо (216) и Петра Чеха (217).
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