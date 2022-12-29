Эдерсон быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ. Ему потребовалось 197 матчей

Теги Патрис Эвра Петр Чех Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги рекорды Кевин де Брюйне Эдерсон Футбол

Эдерсон одержал 150-ю победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эта победа стала 150-й для бразильского голкипера. Эдерсон быстрее всех достиг этой отметки – ему потребовалось 197 матчей.

29-летний вратарь, в частности, опередил по этому показателю Патриса Эвра (213 матчей), Кевина Де Брюйне (215), Фернандиньо (216) и Петра Чеха (217).

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3 комментария

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Кукич
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Даже Дырвалдес в команде Пепа всякие рекорды устанавливал . Главное для Пепа чтобы вратарь играл ногами. Куртуа один из лучших вратарей мира в полуфинальных матчах ЛЧ наглядно показал отличие топ вратаря от среднего
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perfekte
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лысый шарлатан тащит.
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Fan of Sport
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Шикарный показатель
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