Эдерсон быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ. Ему потребовалось 197 матчей

Эдерсон одержал 150-ю победу в .

« » обыграл «Лидс» (3:1) в 17-м туре Премьер-лиги. Эта победа стала 150-й для бразильского голкипера. быстрее всех достиг этой отметки – ему потребовалось 197 матчей.

29-летний вратарь, в частности, опередил по этому показателю Патриса Эвра (213 матчей), (215), Фернандиньо (216) и (217).

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