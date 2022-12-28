У Головина результативные действия в 4 матчах Лиги 1 подряд. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста

Хавбек Александр Головин отметился результативными действиями в 4 играх « » подряд.

Россиянин сегодня ассистировал полузащитнику Элиссу Бен-Сегиру на 58-й минуте игры 16-го тура Лиги 1 с « » (3:2).

30 октября Головин забил в чемпионате Франции «Анжеру» (2:0), 6 ноября – «Тулузе» (2:0). 13 ноября он отдал голевой пас, выступая против «Марселя» (2:3).

За 15 матчей в текущем чемпионате Головин набрал 3 гола и 4 ассиста. Столько же было за 27 игр в прошлом сезоне.

Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.

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