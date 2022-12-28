У Головина результативные действия в 4 матчах Лиги 1 подряд. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста

Теги Осер Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Хавбек Александр Головин отметился результативными действиями в 4 играх «Монако» подряд.

Россиянин сегодня ассистировал полузащитнику Элиссу Бен-Сегиру на 58-й минуте игры 16-го тура Лиги 1 с «Осером» (3:2).

30 октября Головин забил в чемпионате Франции «Анжеру» (2:0), 6 ноября – «Тулузе» (2:0). 13 ноября он отдал голевой пас, выступая против «Марселя» (2:3).

За 15 матчей в текущем чемпионате Головин набрал 3 гола и 4 ассиста. Столько же было за 27 игр в прошлом сезоне.

Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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V_J_I_K
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Как можно писать о "4 играх «Монако» подряд", если предыдущая игра была 1,5 месяца назад?!
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Кирилл
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Саша молодец, находится сейчас в хорошей форме.
Главное, чтобы без травм обошелся и продолжал в том же духе.
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Bashibuzuck
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Ответ Иван Рыбаков
В начале сезона всё было довольно печально, но сейчас Головин хорошо разогнался
Саня сильный игрок, но во Франции почему то травмы частенько подводят
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ОттоДракула
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Скоро в ПСЖ.
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Иван Рыбаков
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В начале сезона всё было довольно печально, но сейчас Головин хорошо разогнался
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Куй Покагорячев
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Саня всему голова
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