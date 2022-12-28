Рис Джеймс может пропустить 3-4 недели из-за травмы колена. При проблемах с восстановлением допускается операция

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Здоровье Футбол

Травма защитника «Челси» Риса Джеймса оказалась не очень тяжелой.

Согласно информации The Athletic, футболист надеется, что вернется на поле через 3-4 недели.

Игрок сборной Англии получил повреждение того же колена, из-за травмы которого пропустил ЧМ-2022. В случае, если лечение будет идти не по плану, возможна операция.

В текущем сезоне Джеймс сыграл в АПЛ 8 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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SCHOKKKK
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Плохие новости
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Jordan95
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Ответ QWertY
Так у Джеймса нет топового сезона, есть годный. Топовый -это когда почти все матчи в сезоне отыграл на высшем уровне от звонка до звонка
Джеймс сам по себе топовый. Когда он в форме - он лучший правый защитник в мире по набору качеств.
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Denis Spiridenock
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Что-то складывается ощущение что у Челси подрастает свой Уилшер (к сожалению)
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Дьяков Евгений
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Невероятный хрусталь
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Владислав Романов
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Ответ rusichi
С приходом новых врачей с новыми владельцами, у Челси чемпионский лазарет.
Чемпионский лазарет у Арсенала😁
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rusichi
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С приходом новых врачей с новыми владельцами, у Челси чемпионский лазарет.
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Давид Agabekyan
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А он ещё плакался почему Саутгейт его на ЧМ не взял. Может потому что он совсем не готов был?
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Sportik 975
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Ответ Алексей Прядко
Плохо((( Возможно станет 2-ым Бэйлом(по травмам)
*Азаром
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Veni-Vidi-Vici
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Вроде на вид такой крепкий парень, а по хрустальности уже догоняет Канте и Фофана.
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DolJun
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мда, печаль
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Maxim Naumov
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Слишком дорогую цену пацан платит за свой талант
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rigobersong
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Так топарь Аспиликуета которому зарплату повысили есть🤣🤣🤣
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Eden Hazard
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Прооперировали б железно. С ним и без него две разные команды как будто.
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QWertY
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Ответ Акира_1
Если бы это было так, то всяких челов, которые проводят один топовый сезон или ЧМ, не стали бы брать по 100 лямов?
Так у Джеймса нет топового сезона, есть годный. Топовый -это когда почти все матчи в сезоне отыграл на высшем уровне от звонка до звонка
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Алексей Дрожжин
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Здоровья Джеймсу!
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Акира_1
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Ответ QWertY
Игрок с одним годным сезоном. Не сказал бы, что он топовый
Если бы это было так, то всяких челов, которые проводят один топовый сезон или ЧМ, не стали бы брать по 100 лямов?
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Evgen_Hazard
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Пусть годик возьмёт сразу, для надежности
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Акира_1
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Похоже с этой травмой умирают последние надежды на ЛЧ
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QWertY
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Здоровья Джеймсу Единственный топовый игрок в нашем синем середняке :(
Игрок с одним годным сезоном. Не сказал бы, что он топовый
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Фанат Лионеля Месси
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Здоровья Джеймсу
Единственный топовый игрок в нашем синем середняке :(
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Алексей Прядко
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Плохо((( Возможно станет 2-ым Бэйлом(по травмам)
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Wekil Halylow
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Жесть
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