Рис Джеймс может пропустить 3-4 недели из-за травмы колена. При проблемах с восстановлением допускается операция
Травма защитника «Челси» Риса Джеймса оказалась не очень тяжелой.
Согласно информации The Athletic, футболист надеется, что вернется на поле через 3-4 недели.
Игрок сборной Англии получил повреждение того же колена, из-за травмы которого пропустил ЧМ-2022. В случае, если лечение будет идти не по плану, возможна операция.
В текущем сезоне Джеймс сыграл в АПЛ 8 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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