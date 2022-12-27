Поттер о 2:0 с «Борнмутом»: «Челси» был не в лучшей форме перед паузой. Это шаг вперед для нас»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:0) в АПЛ.
«Отдаю должное игрокам. После такого перерыва никогда не знаешь, как все пойдет.
В первом тайме мы хорошо сыграли. Отношение к делу было превосходным, футболисты старались изо всех сил.
Заслуженная победа. Нам пришлось держаться за нее, «Борнмут» навязал борьбу.
Для нашей команды это шаг вперед. Перед паузой мы были не в лучшей форме. Но надо выжимать максимум из перерывов: все оценить, переосмыслить, дождаться возвращения травмированных. И мы сделали все, что в наших силах.
Я пока не знаю, насколько серьезна травма Риса Джеймса. Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы», – сказал Поттер.
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