Поттер о 2:0 с «Борнмутом»: «Челси» был не в лучшей форме перед паузой. Это шаг вперед для нас»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:0) в .

«Отдаю должное игрокам. После такого перерыва никогда не знаешь, как все пойдет.

В первом тайме мы хорошо сыграли. Отношение к делу было превосходным, футболисты старались изо всех сил.

Заслуженная победа. Нам пришлось держаться за нее, « » навязал борьбу.

Для нашей команды это шаг вперед. Перед паузой мы были не в лучшей форме. Но надо выжимать максимум из перерывов: все оценить, переосмыслить, дождаться возвращения травмированных. И мы сделали все, что в наших силах.

Я пока не знаю, насколько серьезна травма . Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы», – сказал Поттер.

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