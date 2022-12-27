Поттер о 2:0 с «Борнмутом»: «Челси» был не в лучшей форме перед паузой. Это шаг вперед для нас»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Грэм Поттер Рис Джеймс Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча с «Борнмутом» (2:0) в АПЛ.

«Отдаю должное игрокам. После такого перерыва никогда не знаешь, как все пойдет.

В первом тайме мы хорошо сыграли. Отношение к делу было превосходным, футболисты старались изо всех сил.

Заслуженная победа. Нам пришлось держаться за нее, «Борнмут» навязал борьбу.

Для нашей команды это шаг вперед. Перед паузой мы были не в лучшей форме. Но надо выжимать максимум из перерывов: все оценить, переосмыслить, дождаться возвращения травмированных. И мы сделали все, что в наших силах.

Я пока не знаю, насколько серьезна травма Риса Джеймса. Его мастерство очевидно, для нас это серьезная потеря. Скрестим пальцы», – сказал Поттер.

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5 комментариев

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headmaster
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Наконец-то игру в атаке показали, что очень требовалось от тренера. Ждем следующих матчей, праздновать пока рано
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бесдомный понь
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В квиддиче вы лучшие.
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Pitkin
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Ответ Акира_1
Лучше бы Джеймс без травмы ушёл))
Мда... ждём расследования медицинской комиссии...
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Акира_1
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Ответ Pitkin
Главное - выиграли. Три очка взяли. Хотя было бы лучше 3:0 (смеюсь)
Лучше бы Джеймс без травмы ушёл))
+6
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+6
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Pitkin
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Главное - выиграли. Три очка взяли. Хотя было бы лучше 3:0 (смеюсь)
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