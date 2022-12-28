«Ман Сити» вряд ли кого-то купит в январе. Об этом сообщил Гвардиола

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что «Манчестер Сити» вряд ли кого-то купит в январе.

– Есть ли позиция, которую вы бы хотели усилить в следующем месяце?

– Нет, не думаю, что есть. Мне кажется, мы закончим сезон в таком составе. Я не знаю, что произойдет. Но после моего возвращения из Абу-Даби мы не обсуждали ни одну кандидатуру, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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vals1702
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ждет транш от шейха
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Кино Музыка
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Жестокий Пеп. Хейтеры не простят этой подставы.
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Artūras Grigas
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Ну да , лысому шарлатану хватает и трех составов.
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zzzeeerrrooo
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Ответ mancunian82
Обычно когда он такое говорит, бывает обратное)
Состав укомлектован полностью
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mancunian82
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Иван Рыбаков
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Ответ Marcus-light
Агенту Гвардиола сообщил Гвардиола, что не купит его в январе
Из этого мог бы получиться неплохой стих.
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ман сити фейк
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Правильно. Пришло время молодых игроков.
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Marcus-light
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Агенту Гвардиола сообщил Гвардиола, что не купит его в январе
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kokakoka
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Гвардиола не купит Гвардиола...
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DolJun
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сообщил гвардиола)) не зря говорят, что в футболе нельзя верить трем вещам: клятве агуеро, слезам бускетца и улыбке гвардиолы. купят, если захотят, и никто будто не заметит этих его слов.
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Никита Самарин
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У МС на всех позициях с запасом полный порядок, так что если и покупать, то на вырост крайних защитников, но это задачи на лето.
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