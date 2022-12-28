«Ман Сити» вряд ли кого-то купит в январе. Об этом сообщил Гвардиола
Пеп Гвардиола рассказал, что «Манчестер Сити» вряд ли кого-то купит в январе.
– Есть ли позиция, которую вы бы хотели усилить в следующем месяце?
– Нет, не думаю, что есть. Мне кажется, мы закончим сезон в таком составе. Я не знаю, что произойдет. Но после моего возвращения из Абу-Даби мы не обсуждали ни одну кандидатуру, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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