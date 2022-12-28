Глава ФНЛ за возвращение к «весне ‑ осень»: «Самая высокая посещаемость – в августе и сентябре. Самая низкая — в октябре и ноябре»

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Президент ФНЛ поддержал идею возвращения к системе «весна ‑ осень».

«Мы сейчас видим, что есть очень хороший проект РФС — это Юношеская футбольная лига (ЮФЛ). Со следующего сезона она будет проводиться в формате «весна ‑ осень». Соответственно, чтобы обеспечить футболистам практику и переход выше, необходимо переводить следующую лигу в такой же режим.

К тому же даже по посещаемости мы сейчас видим, что самой высокой она была в августе и сентябре. Была хорошая погода, люди приходили на футбол и получали удовольствие.

Самая низкая посещаемость — в октябре и ноябре. Понятно, что это погодные условия. Даже если мы говорим про западную часть страны, при увеличении количества клубов разница в погодных условиях будет расти», — сказал Наиль Измайлов.

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8 комментариев

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Тяжело вернуться к нормальности. Но надо.
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tackle by Moore
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Ответ Roman_ello
Не понял какая разница какая система, если посещаемость только в августе и сентябре😀
Так в июне не играют, какая там посещаемость может быть? Вернут весна-осень - будет улучшение посещаемости за счет летних месяцев, которые сейчас не задействованы. На стадике куда приятнее теплым июньским вечерком сидеть, чем в ноябре себе зад морозить
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tackle by Moore
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Ответ Крыс Пол
И какая разница, если при обеих системах будут матчи в октябре-ноябре?
Поставить больше матчей на теплые июнь и июль и меньше на холодные октябрь-ноябрь
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Крыс Пол
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И какая разница, если при обеих системах будут матчи в октябре-ноябре?
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SuperG
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Помнится про лето всегда говорили, что народ на дачах, поэтому не ходит. Работать с людьми надо. Звать их на футбол, а систему поменять не сложно
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Мельников Михаил
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И поэтому на эти месяцы нужно поставить концовку чемпионата. Гениально тупо.
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igls54
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Нам теперь даже на зима-лето можно перейти
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Roman_ello
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Не понял какая разница какая система, если посещаемость только в августе и сентябре😀
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