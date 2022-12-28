Глава ФНЛ за возвращение к «весне ‑ осень»: «Самая высокая посещаемость – в августе и сентябре. Самая низкая — в октябре и ноябре»
Президент ФНЛ поддержал идею возвращения к системе «весна ‑ осень».
«Мы сейчас видим, что есть очень хороший проект РФС — это Юношеская футбольная лига (ЮФЛ). Со следующего сезона она будет проводиться в формате «весна ‑ осень». Соответственно, чтобы обеспечить футболистам практику и переход выше, необходимо переводить следующую лигу в такой же режим.
К тому же даже по посещаемости мы сейчас видим, что самой высокой она была в августе и сентябре. Была хорошая погода, люди приходили на футбол и получали удовольствие.
Самая низкая посещаемость — в октябре и ноябре. Понятно, что это погодные условия. Даже если мы говорим про западную часть страны, при увеличении количества клубов разница в погодных условиях будет расти», — сказал Наиль Измайлов.
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