Венгер впервые с 2018 года посетил матч «Арсенала». Он пришел на игру с «Вест Хэмом»
Арсен Венгер посетил игру «Арсенала» впервые с момента своего ухода из клуба.
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, 73-летний специалист находится на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» принимает «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ (0:1, идет первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Венгер впервые присутствует на матче «канониров» с момента своего ухода из клуба в 2018 году. Француз тренировал «Арсенал» с 1996 года, трижды приводил клуб к победе в АПЛ. После ухода из команды Венгер не работал с другими клубами. Сейчас он является главой отдела глобального развития ФИФА.
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Ну а неадекватные фанаты есть везде, этого не избежать) К слову, весь стадион сейчас пел его имя
Если бы хотел, то мог как обычный болельщик прийти.
Никто не запрещал.