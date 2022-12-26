Венгер впервые с 2018 года посетил матч «Арсенала». Он пришел на игру с «Вест Хэмом»

Теги Арсен Венгер Эмирейтс Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсен Венгер посетил игру «Арсенала» впервые с момента своего ухода из клуба.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, 73-летний специалист находится на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» принимает «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ (0:1, идет первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Венгер впервые присутствует на матче «канониров» с момента своего ухода из клуба в 2018 году. Француз тренировал «Арсенал» с 1996 года, трижды приводил клуб к победе в АПЛ. После ухода из команды Венгер не работал с другими клубами. Сейчас он является главой отдела глобального развития ФИФА.

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29 комментариев

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Мишка Ляшенко
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Ответ Митрандир цвета хаки
История выдворения Венгера, попутно обвинив его во всех грехах - одна из самых предательских и позорных вещей сотворенных клубом. Жаль, профессор слишком интеллигентен и культурен и не поносит везде руководство и токсичных гей-гуннеров.
Не припомню, чтобы кто-то его обвинял во всех грехах. Если подходить с холодной головой - Мсье засиделся, и ничего нового клубу не давал, а не попадание в ЛЧ (одна из основных причин, почему он удерживался в клубе) стало гвоздём в крышку гроба.

Ну а неадекватные фанаты есть везде, этого не избежать) К слову, весь стадион сейчас пел его имя
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demchuk79
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Были времена когда при нем Арсенал играл в классный комбинационный футбол
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umnik3
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Не понял, Венгер хороший для Арсенала или нет?
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Чёрный тюльпан
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Ответ Nuraly Amirov
Чего раньше не пригласили? Ферги каждый год на Траффорд заезжает
Фергюсон как бы в правлении клуба находится, так что для посещения матчей МЮ ему даже абонемент или билеты не нужны. Он всё равно на каждом домашнем матче присутствует после инсульта да и на многих выездах появлялся.
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Митрандир цвета хаки
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Было бы здорово и необычно, увидеть Венгера с плакатом «Венгер Ин, гоу фак юселф литл гей-гуннерс»
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Billy_Shears
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Ответ Marcus-light
Так вот почему так засуживают? Привет Венгеру передает М.Оливер, давний поклонник Х.Уэбба.
Не переношу этого типа, но сегодн, пока что, от него проблем нет. Пенальти самый заслуженный, из тех что он назначал
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Митрандир цвета хаки
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Ответ markoolio
Принёс с собой Дух Венгера
Принёс с собой титановую ауру, сплава 2004го года. Но на поле и за пределами нет достойных пропитаться ею.
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поколение пепси
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арсенал снова будет 4й
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Havi Thongman
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Ответ arsenal.ave
Его по настоящему домом был Хайбери. Именно там были лучшие годы, чемпионства и рекорды. С Эмирейтс как то не сложилось, лишь отрезки удачные, не более
Это да, но я скорее к тому, что его дом там, где Арсенал)
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Митрандир цвета хаки
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История выдворения Венгера, попутно обвинив его во всех грехах - одна из самых предательских и позорных вещей сотворенных клубом. Жаль, профессор слишком интеллигентен и культурен и не поносит везде руководство и токсичных гей-гуннеров.
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Roman
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Ответ Marcus-light
Так вот почему так засуживают? Привет Венгеру передает М.Оливер, давний поклонник Х.Уэбба.
Это кого засуживают? Пенка в ворота Арсенала по делу, а в штрафной ВХ мяч руки не коснулся. Все ЖК тоже по делу. Кого засуживают ? Тебя ещё плюсуют, офигеть
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Port Royal
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Венгер пришёл на матч Арсенала впервые за 4 года, как всегда арсенальская магия цифр
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OldRedWhite
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Ответ markoolio
Принёс с собой Дух Венгера
Лучше бы он , при всём уважении , не приходил )))
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Attikus
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Ответ Marcus-light
Так вот почему так засуживают? Привет Венгеру передает М.Оливер, давний поклонник Х.Уэбба.
Ну там пенальти был, примерно на уровне ди Марии в финале
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Dark.Babysitter
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Пригласили... Не пригласили...
Если бы хотел, то мог как обычный болельщик прийти.
Никто не запрещал.
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Хитон
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Шел на футбол Арсенала впервые за 4 года, а пришел на недофутбол имени Нкетии. Не выиграть чемпионат с этим нападающим
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Артём Никулин
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Ответ Havi Thongman
Отпустил момент с увольнением или проникся симпатией к Артете? В любом случае - Эмирейтс его дом 💪
Так он Артету давно расхваливает в интервью. Думаю, на руководство перестал дуться
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corazón blanco
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Ответ Зверёк
После такой игры врядли в ближайшее время Арсен захочет прийти на стадик снова
Разве Арсенал плох? Переиграли Вест Хэм полностью в первом тайме, не хватает только последнего паса.
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Nuraly Amirov
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Чего раньше не пригласили? Ферги каждый год на Траффорд заезжает
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markoolio
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Принёс с собой Дух Венгера
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Зверёк
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После такой игры врядли в ближайшее время Арсен захочет прийти на стадик снова
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микрочелн
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4 место все ближе значит
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Marcus-light
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Так вот почему так засуживают? Привет Венгеру передает М.Оливер, давний поклонник Х.Уэбба.
+16
-3
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arsenal.ave
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Ответ Havi Thongman
Отпустил момент с увольнением или проникся симпатией к Артете? В любом случае - Эмирейтс его дом 💪
Его по настоящему домом был Хайбери. Именно там были лучшие годы, чемпионства и рекорды. С Эмирейтс как то не сложилось, лишь отрезки удачные, не более
+12
0
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porosenochek
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Ответ Rinat Khudayberdin
За багажом заехал?!
За пуховиком
+23
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