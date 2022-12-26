Венгер впервые с 2018 года посетил матч «Арсенала». Он пришел на игру с «Вест Хэмом»

посетил игру « » впервые с момента своего ухода из клуба.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, 73-летний специалист находится на стадионе « », где «Арсенал» принимает « » в матче 17-го тура (0:1, идет первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Венгер впервые присутствует на матче «канониров» с момента своего ухода из клуба в 2018 году. Француз тренировал «Арсенал» с 1996 года, трижды приводил клуб к победе в АПЛ. После ухода из команды Венгер не работал с другими клубами. Сейчас он является главой отдела глобального развития ФИФА.

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