«Челси» – главный претендент на трансфер Райса. Хавбек покинет «Вест Хэм» летом

покинет « » следующим летом.

Полузащитник отклонил три предложения «молотобойцев» о продлении контракта, сообщает As со ссылкой на The Athletic. Он хочет уйти из клуба по окончании сезона.

Теперь «Вест Хэм» попытается продать игрока на максимально выгодных условиях. Главным претендентом на трансфер хавбека считается « ».

В 15 матчах текущего сезона 23-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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