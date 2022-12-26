«Челси» – главный претендент на трансфер Райса. Хавбек покинет «Вест Хэм» летом
Деклан Райс покинет «Вест Хэм» следующим летом.
Полузащитник отклонил три предложения «молотобойцев» о продлении контракта, сообщает As со ссылкой на The Athletic. Он хочет уйти из клуба по окончании сезона.
Теперь «Вест Хэм» попытается продать игрока на максимально выгодных условиях. Главным претендентом на трансфер хавбека считается «Челси».
В 15 матчах текущего сезона АПЛ 23-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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