«Челси» – главный претендент на трансфер Райса. Хавбек покинет «Вест Хэм» летом

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс покинет «Вест Хэм» следующим летом. 

Полузащитник отклонил три предложения «молотобойцев» о продлении контракта, сообщает As со ссылкой на The Athletic. Он хочет уйти из клуба по окончании сезона. 

Теперь «Вест Хэм» попытается продать игрока на максимально выгодных условиях. Главным претендентом на трансфер хавбека считается «Челси». 

В 15 матчах текущего сезона АПЛ 23-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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12 комментариев

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corazón blanco
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Мне кажется, что Райсу самой судьбой предначертано вернуться в Челси. Да и обычно те, кто переходит из стана молотобойцев в Челси, становятся в итоге легендами синих.
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gPk
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Не понимаю что такого в этом игроке. Сколько игр не смотрел, так всегда ничего выдающегося не показывал.
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qwert1987
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Любовная пара воссоединится(маунт плюс райс)
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Акира_1
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Игрок хотел перейти в Челси, Челси нужны замены Канте и Жоржиньо. Все сходится. 🤷‍♂️
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Денис Пузырев
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Если больше 100 млн заплатят, можно и отдать. Хотя, конечно, не хочется
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инок
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Райс уже давно перерос уровень Вест Хема, пора
переходить в солидный клуб
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Maxim Naumov
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Прошёл академию Челси, близкий друган Маунта, игрок амплуа, которого в клубе крайне не хватает — все звёзды сходятся, должен переходить в январе, ВХ для него давно тесноват
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Shuller18
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Челси становится все более английским.
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Сергей Кайзер
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Добро пожаловать. Сказал бы "домой", но странно - всё-таки его однажды выперли из академии Челси))
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ман сити фейк
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Райс может усилить любой топ клуб АПЛ. Игрок очень качественный несмотря на цены
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Razrubsis
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Очень нравится этот игрок. Я думаю Райс будет усилением для любого сильного клуба. Во всяком случае Жоржиньо ему не конкурент.
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rusichi
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Сага с Райсом продолжается. Но он нам нужен как воздух. Тем более теперь!
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