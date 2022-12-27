Тен Хаг о нехватке форварда в «МЮ»: «Это не так. Проблемы возникают, если игроки атаки не готовы на 100 процентов»

Эрик тен Хаг не считает, что « » не хватает забивного нападающего.

«Нет. Если проанализировать первые 14 игр, особых проблем в атаке у нас не было.

Часто игроки не были готовы на 100 процентов, но мне все равно приходилось их выпускать. Это было проблемой в первых нескольких играх. Когда игроки атаки будут доступны и в хорошей форме, мы будем забивать больше голов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В 14 сыгранных матчах «Манчестер Юнайтед» забил 20 голов. В топ-10 чемпионата Англии на данный момент результат хуже лишь у «Челси», у которого 17 забитых мячей. Больше «Юнайтед» в верхней части таблицы забили, в частности, «Брентфорд» (25), «Брайтон» (26) и «Фулхэм» (27).

Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

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