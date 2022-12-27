Тен Хаг о нехватке форварда в «МЮ»: «Это не так. Проблемы возникают, если игроки атаки не готовы на 100 процентов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает забивного нападающего.

«Нет. Если проанализировать первые 14 игр, особых проблем в атаке у нас не было.

Часто игроки не были готовы на 100 процентов, но мне все равно приходилось их выпускать. Это было проблемой в первых нескольких играх. Когда игроки атаки будут доступны и в хорошей форме, мы будем забивать больше голов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В 14 сыгранных матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забил 20 голов. В топ-10 чемпионата Англии на данный момент результат хуже лишь у «Челси», у которого 17 забитых мячей. Больше «Юнайтед» в верхней части таблицы забили, в частности, «Брентфорд» (25), «Брайтон» (26) и «Фулхэм» (27).

Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

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23 комментария

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Amalfitano
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Ответ Алекс Самойлов
Там Депай свободен )))
Депай даже во Франции не уровень, а мы говорим о команде которая декларирует борьбу за трофеи.
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Тэо 19
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Ответ Danubio
В теории он прав: Марсиаль и Рэшфорд впереди, Санчо, Антони, Эланга, Гарначо на флангах. По количеству всё неплохо, но вот качество...
Марсиаль и Рэшфорд впереди?, ты реально хоть один матч Маню по тележку видел? 🤭😂
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laudrup
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Ответ PIT-BUL
Чел борется за все кубки, реальная борется за топ 4 , избавился от нарцисса, команда бежит. Не взял распаренного Гакпо. Верным курсом идёт ) удачи
Кто распарил Гакпо?
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Хызыр
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Если бы Марсиаль не подписал контракт с лазаретом, то было бы норм.
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Artuom Batishev
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Ответ NIRVANA
Думали, что он есть. Но нападающий пошел давать интервью
У них вся надежда была на одного игрока, которому без малого 40???

Ничего удивительного... даже без "интервью". В таком возрасте уже много не забивают. Тренер должен был это учесть и требовать покупки центрнапа в первую очередь, а не вингера.

Можно было доложить 10-20 млн до сотни и купить перспективного напа + того же Гакпо. А в результате слили деньги на показушника...
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Алекс Самойлов
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Ответ Amalfitano
Реально, сейчас столько богатых клубов, что на всех не хватает топ игроков. А топ нападающие это вообще штучный товар. Их всегда не хватало. Даже и не знаю кого бы они могли купить, чтобы он сразу заиграл. Может Тоуни?
Там Депай свободен )))
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Danubio
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В теории он прав: Марсиаль и Рэшфорд впереди, Санчо, Антони, Эланга, Гарначо на флангах. По количеству всё неплохо, но вот качество...
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Мохнатый55
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Похоже, что комментарии допилили. Уже не сливаются в кашу, как ранее.
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
Реал выиграл эту ЛЧ только чудом Куртуа, 23 против 1 удара в створ!, галимый фарт Реала закончится уже в этом сезоне! ☝️👎👎👎
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
Давай ещё пообщаемся?, правильный ты наш...
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DavidRobertJosephBeckham
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Центрфорвард нужен позарез, Тен Хаг сам это прекрасно понимает.
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PIT-BUL
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Чел борется за все кубки, реальная борется за топ 4 , избавился от нарцисса, команда бежит. Не взял распаренного Гакпо. Верным курсом идёт ) удачи
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
Как хочу, так и пишу, хоть миллион смайлов, главное чтобы это было в тему
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
Правильно наверное говорить определение
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Тэо 19
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Ответ corazón blanco
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
Все люди разные
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corazón blanco
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Ответ Тэо 19
Комментарий удален пользователем
У Вас какая-то нездоровая фиксация на смайлах.
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Максим Новиков
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Ответ Amalfitano
Реально, сейчас столько богатых клубов, что на всех не хватает топ игроков. А топ нападающие это вообще штучный товар. Их всегда не хватало. Даже и не знаю кого бы они могли купить, чтобы он сразу заиграл. Может Тоуни?
Его не сегодня-завтра дисквалифицируют за ставки
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Amalfitano
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Реально, сейчас столько богатых клубов, что на всех не хватает топ игроков. А топ нападающие это вообще штучный товар. Их всегда не хватало. Даже и не знаю кого бы они могли купить, чтобы он сразу заиграл. Может Тоуни?
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Постой...Я тебя знаю!
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Похоже намек на то, что зимой нового форварда можно не ждать. В принципе, ожидаемо.
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Гегенпрессинг Рангника
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Нужно взять напа, лукавит сто проц. Сейчас бы условного Кейна в МЮ и барсу бы раком поставили
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Tollie
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физрук, где Гакпо? 🤡
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NIRVANA
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Ответ Тэо 19
Так только этим же летом потратили аж 250 миллионов, че опять не купили нападающего??? 🤭🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Думали, что он есть. Но нападающий пошел давать интервью
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Тэо 19
Комментарий удален
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Тэо 19
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Так только этим же летом потратили аж 250 миллионов, че опять не купили нападающего??? 🤭🤣🤣🤣🤡🤡🤡
+6
-8
-2
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