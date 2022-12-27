Тен Хаг о нехватке форварда в «МЮ»: «Это не так. Проблемы возникают, если игроки атаки не готовы на 100 процентов»
Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватает забивного нападающего.
«Нет. Если проанализировать первые 14 игр, особых проблем в атаке у нас не было.
Часто игроки не были готовы на 100 процентов, но мне все равно приходилось их выпускать. Это было проблемой в первых нескольких играх. Когда игроки атаки будут доступны и в хорошей форме, мы будем забивать больше голов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В 14 сыгранных матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забил 20 голов. В топ-10 чемпионата Англии на данный момент результат хуже лишь у «Челси», у которого 17 забитых мячей. Больше «Юнайтед» в верхней части таблицы забили, в частности, «Брентфорд» (25), «Брайтон» (26) и «Фулхэм» (27).
Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»
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Ничего удивительного... даже без "интервью". В таком возрасте уже много не забивают. Тренер должен был это учесть и требовать покупки центрнапа в первую очередь, а не вингера.
Можно было доложить 10-20 млн до сотни и купить перспективного напа + того же Гакпо. А в результате слили деньги на показушника...