Месси стал почетным гражданином Фунеса. Лео с семьей строят там резиденцию

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси стал почетным гражданином города Фунес.

Фунес находится неподалеку от Росарио, родного города нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что Месси с женой Антонеллой Рокуццо приобрели несколько земельных участков в Фунесе за 4 миллиона долларов, чтобы построить резиденцию под названием La Fortaleza («крепость, твердыня» – исп.).

Ожидается, что La Fortaleza будет основным местом жизни Месси после завершения игровой карьеры. Рядом с домом расположены поле для гольфа, бассейн и большой сад. В самой резиденции будут личный кинотеатр, полностью оснащенный тренажерный зал и игровая комната для детей. Под домом построен подземный гараж.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sevuska
главный фетишист секты мессе 😆😆
У тебя каждый первый комментарий о Месси. Ты главный фетишист Месси, получается))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дворец для пу… Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Молотков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Лучше однушки в Химках нет ничего
с прекрасным видом на арену химки и звуком ленинградки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Вижу новость с Месси и сразу улыбка на лице:) Как приятно читать новость, когда там есть Чемпион Мира!🇦🇷🥇🥳
главный фетишист секты мессе 😆😆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
За 20 минут 4 коммента 😂😂😂. Меси никому уже неинтересен
не интересен, поэтому ты здесь, бгг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А название Фунес говорит о том , что самой красивой комнатой мессе будет туалет .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фунес Мори вошёл в чат.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За 20 минут 4 коммента 😂😂😂. Меси никому уже неинтересен
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За 4 миллиона долларов моно купить весь Фунес и крепостных штук 200-300
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вижу новость с Месси и сразу улыбка на лице:) Как приятно читать новость, когда там есть Чемпион Мира!🇦🇷🥇🥳
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый тренер ФК Спартак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше однушки в Химках нет ничего
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий