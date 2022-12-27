Артета о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» проявил самообладание и мастерство и заслуженно победил»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эдвард Нкетиа Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (3:1) в АПЛ.

«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.

Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», – сказал тренер в эфире Amazon Prime.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nick Bakhtin
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
Над нынешним Вестхэмом доминировать будут 80% команд АПЛ, так что молотобойцы вообще не показатель силы соперников. Но Арсенал, что меня крайне радует, играет спокойно и без суеты. Не сваливается в примитивную вертикалку, если матч не задается, а просто методично душит и создает себе шансы, вынуждая соперников ошибаться. Приятный смотрибельный футбол! Болелам такое нравится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Малек2705
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот Арсенал должен стать чемпионом!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Голивец
Отрыв может и больше стать) Лидс и его гегенпрессинг Джесси Марша типаж максимально противных Пепу команд с клопповскими вайбами. Если Павлины сыграют как умеют, вопрос со скольки МС отыгрываться будет. потому что Лидс это смелость и гегенпрессинг в квадрате, а тренер знаком с Холандом. Я бы джорди не недооценивал) Хау сейчас это Клопп 10-летней давности в чем + ресурс с шейходеньгами у клуба. Сами Боруссия и Ньюкасл похожи регионы и история клубов в чем-то + со своей родной командой Эдди как и Юрген добивался исторического выхода в элиту, превращения в середняка и вылета с неизменным смелым стилем.
+8 очков к новому году это не трофей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нкетиа конечно поразительный форвард. Уверен, что за пределами Арсенала уже бы в шипе пылил, а тут постоянно проблемы с форвардами и находится время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
4 место максимум.
Спад начнётся уже в следующем месяце.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gasanov Jafar4ik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень красивую игру Артета построил, прям кайфую от их матчей в последнее время.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Рыбаков
На самом деле очень даже хочется, чтобы Арсенал стал чемпионом. А Артета, пусть и не сразу, может стать новым Венгером.
Соблазнов много, могут переманить в Сити или в Барселону
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВсеБудетХорошо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После первого тайма, не покидало ощущения, что Арсенал своё возьмёт в этой игре, такого спокойствия за результат у меня уже небыло много лет, спасибо Артете, за отличную команду, всех болельщиков с победой!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арсенал просто зверь, какие скорости, комбинации) Тьфу-тьфу, не сглазить бы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nick Bakhtin
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
До 3-1 за 70% владение было, потом отдохнули
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл Голивец
Отрыв может и больше стать) Лидс и его гегенпрессинг Джесси Марша типаж максимально противных Пепу команд с клопповскими вайбами. Если Павлины сыграют как умеют, вопрос со скольки МС отыгрываться будет. потому что Лидс это смелость и гегенпрессинг в квадрате, а тренер знаком с Холандом. Я бы джорди не недооценивал) Хау сейчас это Клопп 10-летней давности в чем + ресурс с шейходеньгами у клуба. Сами Боруссия и Ньюкасл похожи регионы и история клубов в чем-то + со своей родной командой Эдди как и Юрген добивался исторического выхода в элиту, превращения в середняка и вылета с неизменным смелым стилем.
Остаëтся ждать и смотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Рыбаков
На самом деле очень даже хочется, чтобы Арсенал стал чемпионом. А Артета, пусть и не сразу, может стать новым Венгером.
Отрыв может и больше стать) Лидс и его гегенпрессинг Джесси Марша типаж максимально противных Пепу команд с клопповскими вайбами. Если Павлины сыграют как умеют, вопрос со скольки МС отыгрываться будет. потому что Лидс это смелость и гегенпрессинг в квадрате, а тренер знаком с Холандом.

Я бы джорди не недооценивал) Хау сейчас это Клопп 10-летней давности в чем + ресурс с шейходеньгами у клуба. Сами Боруссия и Ньюкасл похожи регионы и история клубов в чем-то + со своей родной командой Эдди как и Юрген добивался исторического выхода в элиту, превращения в середняка и вылета с неизменным смелым стилем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На самом деле очень даже хочется, чтобы Арсенал стал чемпионом. А Артета, пусть и не сразу, может стать новым Венгером.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kiryl Olshewski
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Доминатор идёт в лч!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
I am Arsenal
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nick Bakhtin
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
Скажу больше, отдоминировал по полной
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
спасибо тренер за игру команды.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nick Bakhtin
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
Доминировал. И самое важное, что у них появился характер и они во втором тайме без шансов для соперника перевернули игру и спокойно довели дело до заслуженной победой.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nick Bakhtin
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
Да, вполне.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nick Bakhtin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто матч смотрел, подскажите - Арсенал доминировал или нет?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий