Артета о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» проявил самообладание и мастерство и заслуженно победил»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:1) в .

«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.

Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», – сказал тренер в эфире Amazon Prime.

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