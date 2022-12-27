Артета о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» проявил самообладание и мастерство и заслуженно победил»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (3:1) в АПЛ.
«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.
Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», – сказал тренер в эфире Amazon Prime.
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Спад начнётся уже в следующем месяце.
Я бы джорди не недооценивал) Хау сейчас это Клопп 10-летней давности в чем + ресурс с шейходеньгами у клуба. Сами Боруссия и Ньюкасл похожи регионы и история клубов в чем-то + со своей родной командой Эдди как и Юрген добивался исторического выхода в элиту, превращения в середняка и вылета с неизменным смелым стилем.