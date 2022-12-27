У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в АПЛ

«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии.

Команда Микеля Артеты обыграла « » (3:1) в 17-м туре .

В последний раз «канониры» уступали 4 сентября – «Манчестер Юнайтед» (1:3) в гостях. С тех пор у них 8 побед и ничья.

Далее « » выступит на выезде против «Брайтона» – это случится 31 декабря.

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