У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в АПЛ
«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии.
Команда Микеля Артеты обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 17-м туре АПЛ.
В последний раз «канониры» уступали 4 сентября – «Манчестер Юнайтед» (1:3) в гостях. С тех пор у них 8 побед и ничья.
Далее «Арсенал» выступит на выезде против «Брайтона» – это случится 31 декабря.
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И усилиться в январе.
И поборется Арсенал.
Команда очень воодушевлена.
Против сухого и боевитого соперника после огромной паузы, с разочарованием кучи игроков после ЧМ (Сака и Мартинелли могут жаловаться на результат, первый на тренера и товарища из ТТХ, второй на доверие к себе) и с таким первым таймом, у команд позднего Венгера были перфы типа 4-4 с сороками и 1 очка с Суонси и КрПэласом, когда на 2 отставали от Лестера в марте. Эта команда не такая) Тут минимум борьба за МС до конца, я еще Канониров недооцениваю потому что видел как команда Пепа переворачивала матчи типа гола Компани Лестеру или камбека с Виллой. Короче тут у Арсенала старой ментальности было всё, чтобы провести второй круг на уровне Брайтона, но такого точно не будет.