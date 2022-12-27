У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в АПЛ

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии.

Команда Микеля Артеты обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 17-м туре АПЛ.

В последний раз «канониры» уступали 4 сентября – «Манчестер Юнайтед» (1:3) в гостях. С тех пор у них 8 побед и ничья.

Далее «Арсенал» выступит на выезде против «Брайтона» – это случится 31 декабря.

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15 комментариев

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Том
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Ответ Кирилл Голивец
Вот Арсенал 2005/2006 (там еще был Леманн и был финал ЛЧ, но уже не было Виейра и олдов английских типа Киоуна, Парлора и Адамса)-2022 проиграл бы такой матч и вообще всю эту ситуацию. Против сухого и боевитого соперника после огромной паузы, с разочарованием кучи игроков после ЧМ (Сака и Мартинелли могут жаловаться на результат, первый на тренера и товарища из ТТХ, второй на доверие к себе) и с таким первым таймом, у команд позднего Венгера были перфы типа 4-4 с сороками и 1 очка с Суонси и КрПэласом, когда на 2 отставали от Лестера в марте. Эта команда не такая) Тут минимум борьба за МС до конца, я еще Канониров недооцениваю потому что видел как команда Пепа переворачивала матчи типа гола Компани Лестеру или камбека с Виллой. Короче тут у Арсенала старой ментальности было всё, чтобы провести второй круг на уровне Брайтона, но такого точно не будет.
Вы правильно заметили, характер появился у команды. Другой менталитет. Но вас правильно поправили, Арсенал 05-06 был силен ментально, до финала без характера не доходят. А вот в сезоне 07-08, эта проблема проявилась, когда после травмы Эдуардо посыпались.
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carlitosway
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Ответ Кирилл Голивец
скелет команды был не тот) прекрасно помню тот сезон 05/06, Сеска все же с Непобедимыми нельзя сравнить при любой симпатии, а он уже был ключевым. Там еще дохрена травм было, и уже играли помногу Джуру и Сендеросы. В 06/07 к этому добавятся Хойты и Сонги) У Анри последний сезон 06/07 и скомканный травмами, Юнгберг в целом то же самое. Коул свалил, стали собирать чужое вторсырье которое становилось лидерами типа Галласа
да причем тут один Фабрегас, там были Кэмбелл, Туре, Эшли Коул, Пирес, Жильберто, Анри, Юнберг и конечно же Анри, эта команда была в шаге от завоевания лч, и вы сравниваете это с командой которая еще ничего не доказала, да играют отлично, но дальше что в сезонах 07/08, 11/12,15/16 тоже были отличные команды, но этого было недостаточно, и кстати практически этот ж набор игроков запорол концовку в прошлом сезоне, умудрившись не войти в топ 4, так что судить нужно по итогу сезона
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Андрей Andrey
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Скамейка Арсенала маленькая, один -два игрока вылятят и конец домиированию.
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boriss_81
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Ответ carlitosway
05/06?? ладно бы еще написали состав начиная с сезона 08/09 с этим можно согласиться, но в команде в сезоне 05/06 была половина состава непобедимых, да многие уже были на закате, но все же, эта команда прошла плэй офф того сезона лч до финала без пропущенных, а ведь там были реал, ювентус, эта команда в меньшинстве практически затащила игру против той барсы, а вы пишите что она проиграла матч в такой ситуации против какого то мертвого вест хэма просто🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
Дак в том и дело, что сейчас самый дед 30-летний Джака, поймавший вторую молодость! А молодежь рвет АПЛ. Бен Вайт и Мартинелли - лучшие игроки сегодня и в невероятной форме уже пол года. Не получили шанса на ЧМ. Вопрос к тренерам сб. Англии и Бразилии, которые выбрали имена, вместо лучших на данный момент.
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Кирилл Голивец
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Ответ carlitosway
05/06?? ладно бы еще написали состав начиная с сезона 08/09 с этим можно согласиться, но в команде в сезоне 05/06 была половина состава непобедимых, да многие уже были на закате, но все же, эта команда прошла плэй офф того сезона лч до финала без пропущенных, а ведь там были реал, ювентус, эта команда в меньшинстве практически затащила игру против той барсы, а вы пишите что она проиграла матч в такой ситуации против какого то мертвого вест хэма просто🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
скелет команды был не тот) прекрасно помню тот сезон 05/06, Сеска все же с Непобедимыми нельзя сравнить при любой симпатии, а он уже был ключевым. Там еще дохрена травм было, и уже играли помногу Джуру и Сендеросы. В 06/07 к этому добавятся Хойты и Сонги) У Анри последний сезон 06/07 и скомканный травмами, Юнгберг в целом то же самое. Коул свалил, стали собирать чужое вторсырье которое становилось лидерами типа Галласа
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carlitosway
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Ответ Кирилл Голивец
Вот Арсенал 2005/2006 (там еще был Леманн и был финал ЛЧ, но уже не было Виейра и олдов английских типа Киоуна, Парлора и Адамса)-2022 проиграл бы такой матч и вообще всю эту ситуацию. Против сухого и боевитого соперника после огромной паузы, с разочарованием кучи игроков после ЧМ (Сака и Мартинелли могут жаловаться на результат, первый на тренера и товарища из ТТХ, второй на доверие к себе) и с таким первым таймом, у команд позднего Венгера были перфы типа 4-4 с сороками и 1 очка с Суонси и КрПэласом, когда на 2 отставали от Лестера в марте. Эта команда не такая) Тут минимум борьба за МС до конца, я еще Канониров недооцениваю потому что видел как команда Пепа переворачивала матчи типа гола Компани Лестеру или камбека с Виллой. Короче тут у Арсенала старой ментальности было всё, чтобы провести второй круг на уровне Брайтона, но такого точно не будет.
05/06?? ладно бы еще написали состав начиная с сезона 08/09 с этим можно согласиться, но в команде в сезоне 05/06 была половина состава непобедимых, да многие уже были на закате, но все же, эта команда прошла плэй офф того сезона лч до финала без пропущенных, а ведь там были реал, ювентус, эта команда в меньшинстве практически затащила игру против той барсы, а вы пишите что она проиграла матч в такой ситуации против какого то мертвого вест хэма просто🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
+3
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Доминатор3000
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Травм бы поменьше.
И усилиться в январе.
И поборется Арсенал.
Команда очень воодушевлена.
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Saboroff
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Арсенал Чемпион!!!
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Кирилл Голивец
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Вот Арсенал 2005/2006 (там еще был Леманн и был финал ЛЧ, но уже не было Виейра и олдов английских типа Киоуна, Парлора и Адамса)-2022 проиграл бы такой матч и вообще всю эту ситуацию.

Против сухого и боевитого соперника после огромной паузы, с разочарованием кучи игроков после ЧМ (Сака и Мартинелли могут жаловаться на результат, первый на тренера и товарища из ТТХ, второй на доверие к себе) и с таким первым таймом, у команд позднего Венгера были перфы типа 4-4 с сороками и 1 очка с Суонси и КрПэласом, когда на 2 отставали от Лестера в марте. Эта команда не такая) Тут минимум борьба за МС до конца, я еще Канониров недооцениваю потому что видел как команда Пепа переворачивала матчи типа гола Компани Лестеру или камбека с Виллой. Короче тут у Арсенала старой ментальности было всё, чтобы провести второй круг на уровне Брайтона, но такого точно не будет.
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carlitosway
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титан уверено идет к долгожданному титулу
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белошип
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Доминирующий футбол от Арсенала и никакие ’фк0лч’ им не страшны)
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Morning Again
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Очень рад видеть такую статистику
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And Justice for All
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Вернулись, чтобы доминировать!
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Wekil Halylow
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С мю помагли суди отняли гол Мартинелли
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ХавиГави_Паратрупер
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Ну что, скучали по доминированию?😏
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